search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nicușor Dan și Klaus Iohannis criticați dur pentru absența de la funeraliile lui Ion Iliescu: „Participarea președintelui este norma”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ion Iliescu a condus România în trei mandate, devenind primul și singurul președinte ales chiar din primul tur al alegerilor libere. Cu toate astea, numărul celor care au venit să îi aducă un ultim omagiu a fost mult mai mic, iar absenteismul s-a remarcat și în instituția prezidențială a statului. Doi deținători ai celei mai înalte funcțiii în stat au ales să nu participe la funeralii.

Șeful statului a urmărit slujba la televizor FOTO Inquam Photos / Eduard Vînătoru
Șeful statului a urmărit slujba la televizor FOTO Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Psihologul Mihai Copăceanu este de părere că Nicușor Dan și Klaus Johannis au greșit prin faptul că nu s-au prezentat la funeraliile de stat ale fostului șef de stat Ion Iliescu. „Din păcate, apărătorii legii au ajuns să fie cei care o relativizează și o încalcă, cu bună știință și, culmea, cu intenții „ale dreptății”. Când ești reprezentant al legii, nu ai voie să o încalci. Când ești președintele unei țări, ești primul cetățean care trebuie să respecte legea și să se supună Constituției. Nicușor Dan nu mai este userist, nu mai este ONG-ist, etc. El este președintele țării și are obligația supremă de a respecta legea, statul de drept și Constituția.

Da, funcția prezidențială impune numeroase restricții, condiționări și limite. Trebuie să faci ceea ce se impune prin funcție, nu ceea ce îți dorești, chiar dacă nu ești de acord. În cazul unor funeralii de stat, participarea președintelui este norma și se așteaptă din respect pentru instituția prezidențială, nu neapărat pentru persoana decedată. Din punct de vedere politic și simbolic: Absența poate fi văzută ca o lipsă de respect, mai ales dacă nu este explicată public. Absența fără o justificare clară poate fi percepută drept aroganță, dispreț sau chiar revizionism politic”, punctează psihologul.

Potrivit acestuia, prezența celor doi ar fi onorat funcția și nu memoria fostului președinte Ion Iliescu. „La începutul anului fostul președinte american, Jimmy Carter, părăsea lumea la 100 de ani. Am văzut în primele rânduri pe 5 dintre președinții americani: Donald J. Trump, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush și Joe Biden. Astfel încât New York Times publica un articol cu titlul unitatea Prezidențială”, mai spune psihologul, făcând o paralelă cu România, unde afirmă că unitatea nu poate exista în lipsa respectului pentru instituțiile statului.

Exemplul dat de Emil Constantinescu și Traian Băsescu

Spre deosebire de aceștia, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu au venit să îi aducă un ultim omagiu celui care a fost președintele României timp de 10 ani, iar Constantinescu a fost prezent și la înmormântare. „Dincolo de diferențele esențiale de opinie, crez și valori, dincolo de animozitățile si pozițiile contrare, a respectat Instituția Prezidențială”, spune psihologul. 

„Dacă nu învățăm lecția alegerii unui conducător integru, competent, care sa fie caracterizat de profunde valori morale, n-am învățat nimic, nici din moartea lui Iliescu, nici din trecutul nostru si vom alege lideri pe care 5 ani mai târziu iar îi vom injura”, mai subliniază Mihai Copăceanu.

Clivajul din societate, speculat de liderii politici

Expertul în comunicare publică Dumitru Borțun este de părere că la nivelul societății este un clivaj pe care politicienii îl speculează și prin asta îl accentuează.

„Suntem incapabili să ne adunăm în jurul unui sistem de valori. Întotdeauna apare polarizare, apare - eu știu mai bine decât tine, apare conflict, apare controversă. Deci orice eveniment în țara asta îi face pe români să se certe și să se împartă în două tabere. Orice eveniment. Cu atât mai mult un astfel de eveniment a părțit societatea în două”, spune expertul în comunicare publică Dumitru Borțun.

Potrivit expertului în comunicare publică, cei doi deținători ai funcției prezidențiale ar fi avut responsabilitatea să ofere un exemplu în societate, însă unul dintre aceștia a ales să absenteze pentru a-și păstra direcția pe care a pornit de la plecarea din prima funcție în stat, iar altul are o atitudine „coerentă cu atitudinea USR-ului”, lucru care reprezintă o „problemă”: „Ar fi fost imaginea simbolică a unității naționale. Dar nu au fost în stare să facă asta. De multe ori sunt împinși de la spate de partid”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
Ella Vișan de la „Insula Iubirii”, gest COPLEȘITOR față de mama sa! „Îmi este cu adevărat rușine...”
gandul.ro
image
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
mediafax.ro
image
Rusia a construit un motor cu plasmă capabil să ajungă pe Marte în 30 de zile. Invenția devine o „amenințare” pentru SpaceX
fanatik.ro
image
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Coșmar pentru fanii FCSB! Returul cu Drita din Europa League nu se vede la TV: „Doar pe Voyo”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Nina Iliescu a avut nevoie de ajutor medical după înmormântarea lui Ion Iliescu. Primul mesaj transmis de aceasta: „O imensă durere”
kanald.ro
image
Aceasta este prima fotografie apărută pe internet în istorie și, surprinzător, n-a fost despre...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
E cutremur! Avem DOCUMENTUL cu măsurile de austeritate din pachetul II. Concedieri masive, tăieri de salarii, e grav!
romaniatv.net
image
Cine moștenește vila de un milion a lui Iliescu. Nimeni nu se aștepta la asta!
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
Pippa Middleton profimedia 0889867503 jpg
Anunțul fericit făcut de sora lui Kate Middleton! Pippa o va face din nou mândră pe Prințesa de Wales
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?