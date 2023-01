Ciolacu susţine că tema Schengen a fost supraevaluată: Trebuie să fim mai realiști când creștem așteptările

Marcel Ciolacu consideră că așteptările cetățenilor pe tema Schengen au fost ridicate artificial, menționând că ar fi fost necesare analize mai bune. Înainte de 8 decembrie, președintele PSD era printre liderii politici optimiști că România va intra în spațiul de liberă circulație.

„E un moment în care trebuie să schimbăm registrul și abordarea. Trebuie să fim mai profesioniști și mai realiști când creștem așteptările. Nu am văzut lideri ai Partidului Social Democrat care să crească așteptările românilor pentru Schengen. S-a dorit confiscarea victoriei, care de fapt e un eșec. Am spus că victoria are multi părinți și eșecul e orfan. Nu e nicio rușine nici la mine ca părinte față de fiul meu să îi spun că am greșit”, a declarat liderul PSD la România TV.

Marcel Ciolacu a adăugat că „s-au supraevaluat lucrurile și trebuia o analiză mai bună” în ceea ce privește posibilitatea ca România să adere la Spațiul Schengen în cadrul Consiliului JAI decembrie.

În luna noiembrie, liderul PSD declara public că „peste o lună, România va fi acceptată în spațiul Schengen”, precizând că nicio țară nu își permite „să refuze acest drept României”.

„Este total incorect, nu cred că îşi permite, indiferent ce stat european, în acest moment, să refuze acest drept României, şi nu neapărat statului român, cât românilor. Peste o lună România va fi acceptată în spaţiul Schengen”, susținea Ciolacu la B1TV, la începutul lunii noiembrie.

Președintele PSD a rămas la fel de optimist și cu două zile înainte de votul din cadrul Consiliului Justiție și Afaceri Interne, în ciuda declarațiilor făcute de cancelarul austriac Karl Nehammer care anunțase că țara sa se va opune aderării României.

„Sunt ferm convins că vor fi discuții până în ultima clipă. Și eu comunic cu domnul prim-ministru, o să am și astăzi o discuție pe acest subiect. Haideți să vorbim pe 8 decembrie. (...) România îndeplinește toate condițiile tehnice de foarte mult timp, este un vot politic. Cu domnul ministru Bode am avut zilnic discuții pe tema Schengen. Eu îmi mențin părerea că pe data de 8 decembrie vom intra în spațiul Schengen și nu cred că alt stat al UE cum e Austria se poate opune pe nedrept intrării României în Schengen”, a declarat președintele PSD în Parlament, pe 6 decembrie 2022.