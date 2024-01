Ciolacu: Pericolele cu care se confruntă Europa astăzi, extremismul, populismul și antisemitismul, se hrănesc din ignoranță și indiferență

Premierul Marcel Ciolacu a atras atenția, cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, că România și Europa se confruntă în prezent cu „pericole” ca extremismul, populismul și antisemitismul, care sunt alimentate de anumite grupuri.

„Data de 27 ianuarie marchează eliberarea lagărului de concentrare Auschwitz-Birkenau, sfârșitul Holocaustului și începutul libertății pentru supraviețuitorii care au putut scăpa din mâinile criminale naziste.În România, politicile antisemite duse de autorități au fost unele extrem de dure, care au determinat persecutări și torturi ale evreilor din România și un val de arestări și deportări, timp în care locuințele, magazinele, lăcașele de cult le erau vandalizate și incendiate”, a afirmat liderul de la Palatul Victoria în luarea de cuvânt de la Templul Coral, cu ocazia Zilei Internaționale a Comemorării Victimelor Holocaustului.

„După o perioadă în care negura ignoranței și a negaționismului s-a așternut asupra mentalului colectiv, România a pornit, în 2004, pe drumul asumării responsabilității pentru rolul jucat în Holocaust, odată cu adoptarea Raportului Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. Examinarea critică a trecutului nostru a contribuit hotărâtor la progresul României, construit pe adevăr și pe dorința puternică de reconciliere cu trecutul”, a completat Marcel Ciolacu.

Radicalizarea societății

„În condițiile în care societățile actuale se confruntă din ce în ce mai mult cu tendințe de radicalizare și de antagonizare, a fi de partea dreptății și a respectării drepturilor omului devine o necesitate. Pericolele cu care se confruntă Europa astăzi: extremismul, populismul și antisemitismul se hrănesc tocmai din ignoranță și indiferență.Antisemitismul nu reprezintă doar o componentă tristă a trecutului, ci o realitate deosebit de periculoasă cu care ne confruntam și astăzi, agravată de evenimentele recente și alimentată de grupurile extremiste”, a mai arătat premierul României.

„Executivul rămâne, în continuare, un susținător al educării tinerei generații privind tragediile trecutului, în vederea prevenirii repetării acestora. De aceea, mă bucur că în acest an școlar tinerii au ocazia de a-și cultiva spiritul civic prin studierea disciplinei „Istoria Evreilor. Holocaustul”, fapt ce nu ar fi fost posibil fără domnul deputat Silviu Vexler, care s-a numărat printre inițiatorii acestui demers.În încheiere, vă invit să aducem cu toții un pios omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața în una dintre cele mai mari tragedii pe care omenirea le-a cunoscut. Ziua aceasta ne îndeamnă, an de an, să reflectăm asupra urmei lăsate de Holocaust, să cinstim memoria victimelor și să facem auzite mărturiile supraviețuitorilor”, a conchis liderul de la Palatul Victoria.