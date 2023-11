Ciolacu, ironii față de o candidatură a lui Geoană: Nu cred în ciorbe reîncălzite

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ironizat o eventuală intrare în cursa pentru prezidențiale a lui Mircea Geoană, premierul susținând că la cum se prezintă în sondaje numărul doi din NATO nici nu mai este nevoie de alegeri.

Întrebat dacă își dorește să fie președintele României, Ciolacu a precizat: „Nu. Nu mi-am dorit nici să fiu premier, dar sper să mă ridic la nivelul așteptărilor. Nu am făcut lucruri rele de când sunt prim-ministru, dimpotrivă, am făcut lucruri de care sunt mândru”. Liderul PSD a recunoscut faptul că din partid sunt presiuni pentru o candidatură la prezidențiale.

Chestionat ce părere are despre candidatura lui Geoană, pe cale să anunțe acest lucru, președintele PSD a punctat: „Foarte bine. Să candideze toată lumea. După ce am văzut sondajele, părerea mea este că nu mai are rost să avem alegeri”.

Un om „în vâltoarea realității”

Șeful PSD a susținut că ar vrea un candidat care să fie mai aplicat și care să știe mai bine politica internă. „Marea majoritate a președinților PSD au fost dați afară. Eu sper că nu o să fiu exclus și cu certitudine nu o să-mi fac nici partid. Cred că e mult prea prematură discuția. Din câte știu, domnul Geoană este în acest moment la NATO Secretar General Adjunct, încă are o misiune de îndeplinit. Înțeleg intențiile domniei sale, nu am nicio problemă, trăim într-o țară democratică, partidul va decide la momentul respectiv. Aș vedea, totuși, un om mai de stânga și mult mai aplicat și un om încă în vâltoarea realității din România. Este foarte … Nu cred în ciorbe reîncălzite”, a mai afirmat Ciolacu.

O decizie privind candidatul la prezidențiale va veni după europarlamentare. „Cred că, corect, ca și președinte de partid este să avem această discuție în partid după europarlamentare. sunt niște alegeri atipice. E posibil să avem surprize, populism. Fiindcă este vorba despre mobilizarea electoratului și despre ce transmiți electoratului și de ce să se prezinte la vot. Contează foarte mult abordarea. Aici nu e că strânge primarul X cu arcanul și-i duce la vot”, conchis președintele PSD.

Un ultim sondaj INSCOP, realizat la comanda News, îl plasează pe Mircea Geoană în topul preferințelor pentru prezidențiale, din postura de candidat independent, fiind urmat de premierul Marcel Ciolacu, susținut de PSD și PNL, de șeful AUR, George Simion, dar și de primarul din Cîmpulung Muscel, Elena Lasconi, cu un scor mult mai mare printre votanții USR decât șeful de partid, Cătălin Drulă.