Ciolacu, întâlnire cu omologul italian. Discuții despre provocările la nivel european

Președintele Camerei Deputaților s-a întâlnit astăzi, la Roma, cu omologul său italian. Cei doi oficiali au discutat despre provocările la nivel european pe care „doar împreună le putem depăși”.

„Fie că vorbim de impactul inflației asupra veniturilor oamenilor, fie că vorbim de situația economică complicată de războiul din Ucraina, soluțiile trebuie să se concentreze pe echilibrarea economiilor naționale”, susține Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Marcel Ciolacu a afirmat în urmă întrevederii că Italia rămâne un important partener comercial al României și o sursă de investiții care generează locuri de muncă pentru români.

„Italia rămâne pentru România un important partener social și o sursă majoră de investiții care generează locuri de muncă pentru români”, a precizat liderul PSD.

În timpul întâlnirii, Marcel Ciolacu a mulțumit omologului său pentru sprijinul constant demonstrat de Italia pentru primirea României în spațiul Schengen și pentru avansarea procesului de aderare la OCDE.

Președintele Camerei Deputaților se află, în perioada 16-17 februarie, într-o vizită oficială în Italia, la Roma. În cadrul acestei vizite, liderul PSD va participa la o reuniune a delegațiilor română și italiană, va avea o întrevedere cu primarul Romei, cu ministrul de interne italian. La finalul vizitei, Marcel Ciolacu va avea o întâlnire cu reprezentanți ai comunităților eparhiale din Regiunea Lazio.

Ciolacu: S-au făcut greșeli în ceea ce privește aderarea la Schengen

Marcel Ciolacu susține că s-au făcut greșeli în ceea ce privește aderarea României la spațiul Schengen, susținând că abordarea autorităților române în timpul negocierilor „nu a fost cea corectă”.

„Să nu credeţi cumva că românii nu ştiu adevărul şi românii nu ştiu exact ce s-a întâmplat şi cine este de vină. S-au făcut greşeli în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. Tot ce am construit şi abordarea pe care am avut-o în timpul negocierilor nu a fost cea corectă. Cum adera România la spaţiul Schengen când noi am intrat în şedinţa Consiliului JAI la pachet cu Bulgaria? (...) Ce şanse ar fi avut România ca în Consiliul JAI să treacă prin vot? Să spunem că Austria ar fi votat. Olanda oricum anunţase public că votează împotriva Bulgariei (...). Pe urmă a anunţat şi Austria. (...) Dacă ar fi rămas numai Olanda, oricum România nu ar fi intrat în Schengen", a declarat Ciolacu la postul tv Prima News, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a afirmat că nu s-a așteptat ca un „stat prieten” cum este Austria să voteze împotriva aderării României la spațiul Schengen. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu susține că „este foarte posibil” ca România să intre în spațiul de liberă circulație sub președinția Suediei.