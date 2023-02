Ciolacu, despre rotativa guvernamentală: Protocolul va fi respectat, nu va fi niciun scandal

Președintele PSD se arată convins că rotația guvernamentală va avea loc fără „niciun scandal”, iar procesul va fi unul normal și foarte ușor. Ciolacu susține că are o relație tensionată cu președintele României și acesta va face desemnarea venită din partea PSD.

„Eu cred categoric că rotaţia va avea loc. Nu va fi cu niciun scandal. Protocolul va fi respectat şi toate lucrurile vor fi decise cu o perioadă înainte, iar lucrurile vor decurge foarte normal şi foarte uşor. Sunt ferm convins că şi preşedintele va face desemnarea care va veni din partea PSD. În acest moment eu sunt această desemnare şi îmi doresc ca această coaliţie să ţină până la sfârşitul anului 2024", a afirmat Ciolacu la postul Prima News, potrivit Agerpres.

Marcel Ciolacu a adăugat că rotativa guvernamentală se va realiza, cel mai probabil, până la 1 iunie.

„Nu cred că vor fi probleme la rotaţia din luna mai. (...) Această coaliţie a adus stabilitate în România. (...) Nu am văzut niciodată vreo declaraţie a primului ministru Nicolae Ciucă cum că acest acord nu se va respecta. (...) Este posibil până la 1 iunie să avem totul desfăşurat. (...) Este o perioadă în care trebuie să apărem la televizor să explicăm românilor anumite lucruri. (...) Cu preşedintele României nu am discuţii particulare. Am avut numai discuţii instituţionale. Nu avem o relaţie tensionată. (...) România are nevoie în acest moment categoric de o stabilitate politică. Este o mare greşeală să intrăm într-o zonă de instabilitate politică", a precizat liderul PSD.

Liderul PSD susține că se întâlnește periodic cu actualul premier pentru a coordona activitatea executivă și legislativă, fapt care reprezintă „o premieră în politica românească”.

„Eu mă văd periodic cu primul ministru Nicolae Ciucă (...) şi vorbim foarte des la telefon. O premieră în politica românească. (...) Încercăm să ne coordonăm activitatea executivă şi legislativă, lucru care nu s-a întâmplat niciodată între doi lideri ai celor mai mari partide din România. (...) Niciodată nu a existat între mine şi domnul Nicolae Ciucă o discuţie că această rotaţie nu va avea loc. Dimpotrivă, discuţia a fost una că în sfârşit a venit vremea în România ca doi lideri politici să respecte acordurile pe care le-au semnat. Veţi vedea că aşa va fi. Din punctul meu de vedere, va fi o rotaţie rapidă, într-un termen foarte scurt", a declarat preşedintele PSD, potrivit sursei citate.

Coaliția, posibilă și după 2024

Marcel Ciolacu este de părere că soluția înainte și după 2024 este coaliția dintre PSD și PNL, luând în calcul și o posibilă alianță.

„Nu vă ascund şi nu am ascuns-o niciodată. Cred că soluţia în perioada şi după 2024 este tot o coaliţie largă între cele două partide. (...) Eu cred că împreună cu domnul prim ministru Nicolae Ciucă putem creiona în viitor şi din 2024 o coaliţie, dacă nu chiar o alianţă", a arătat liderul PSD social-democraţilor într-o intervenție la PrimaNews, potrivit Agerpres.