Cine sunt parlamentarii care atacă UE și NATO. Discursuri anti-occidentale de la tribuna Parlamentului Romaniei

Mai mulți aleși din Parlamentul României se evidențiază printr-un discurs virulent împotriva UE, NATO sau anti-Ucraina, prin intervențiile pe care le fac de la tribuna Legislativului. Unele dintre mesaje sunt preluate şi de AUR, care evită poziţionarea concretă în zona suveranistă.

Cea mai cunoscută persoană din Parlament pentru intervențiile anti-Ucraina, anti-NATO și anti-Occident este senatoarea Diana Iovanovici Șoșoacă, aleasă pe listele AUR, acum reprezentantă a partidului SOS. Șoșoacă, alături de alți trei parlamentari (Mihai Lasca, Francisc Tobă și Dumitru Coarnă), au mers la Ambasada Rusiei, în martie 2022, pentru a discuta de neutralitatea României în contextul atacării Ucrainei de către Rusia. Senatoarea și ceilalți nu aveau niciun mandat pentru această acţiune. În intervențiile sale, Șoșoacă a vorbit de „vânzarea suveranității” României pentru a intra în Schengen (octombrie 2022), a cerut oprirea „demenței războiului”, a solicitat reîntregirea României prin luarea unor teritorii de la Ucraina și a vorbit de la tribuna Parlamentului de „prostituția conducerii României și șantajul hoților de la UE”.

Prin intervențiile din Legislativ s-a evidențiat și Mihai Lasca, ales pe listele AUR, exclus din partid, iar acum reprezentant al Partidului Patrioții Poporului Român. „Spuneţi nu războiului, spuneţi nu intrării României într-o vărsare de sânge, nu permiteţi ca generaţia noastră tânără să fie sacrificată într-un război neînţeles şi nedorit de nimeni!”, afirma Lasca, într-un discurs din Parlament, din 7 martie. Ultima găselniță a deputatului, un discurs împotriva „Orașelor de 15 minute”, un concept de planificare urbană folosit în țările dezvoltate, pentru a încuraja folosirea mijloacelor de transport, anterior fiind asigurată infrastructura. „Se încearcă instaurarea controlului total asupra modului în care ne deplasăm în oraşe, dar şi asupra spaţiului de locuit şi al numărului de rezidenţi la hectar pentru obţinerea aglomerărilor urbane”, a susținut deputatul PPR.

Despre o altă situație, cea a deputatului Dumitru Focșa, exclus din AUR după ce și-ar fi agresat soția, „Adevărul” a scris de lunile trecute. Acesta avea încă de atunci un discurs anti-SUA, anti-Ucraina și revizionist. Potrivit fostului deputat AUR, războiul din Ucraina a fost doar prilej de vânzare de armament, inclusiv de americanii lui Joe Biden, numit „papițoi” și „marionetă”, iar tot ce au făcut guvernanții români în ultimii ani a fost să vândă suveranitatea României.

Legile UE și „lacheii neocolonialismului“

Și PSD are un deputat atipic, adică pe Daniel Ghiță. Fostul luptător de K1 s-a declarat împotriva supermarketurilor străine, dar și a multinaționalelor care „scot miliarde de euro, fără să plătească taxe”. „80% din parlamentarii României sunt niște ghiocei, care fac legi împotriva României! Orice directivă EU (n.r. – prescurtarea de la Uniunea Europeană în engleză) devine lege imediat in România!”, susținea Ghiță zilele trecute. De notat că partidul său are peste 30% din aleșii din Parlament, deci minimum 10% ar face parte dintre „ghiocei”.

Francisc Tobă, fost parlamentar AUR și actual reprezentant al APP, duce și el „o luptă” pentru suveranitatea României. În ultimele sale declarații, depuse la Parlament, Tobă a considerat că inclusiv prin legile justiției România își vinde suveranitatea. „Lacheii neocolonialismului financiar de la Bruxelles ne-au trimis un pachet de legi ale justiţiei. Alianţa Pentru Patrie nu va accepta niciodată ca legile noastre să fie elaborate în laboratoarele celor de la Bruxelles”, preciza Tobă.

Printre cei care folosesc o retorică anti-Occident este și deputatul neafiliat Dumitru Coarnă, ales pe listele PSD. Coarnă a fost printre cei care au mers la Ambasada Rusiei, anul trecut, pentru a vorbi despre pacea între Rusia și Ucraina. „Asistăm la asaltul final pe care guvernul lui Klaus Werner Iohannis încearcă să îl dea asupra resurselor României. Evident, prin intermediul cozilor de topor reprezentate de PSD, PNL, UDMR, sigur şi cu sprijinul USR”, puncta Coarnă, într-o declarație de presă depusă la Parlament, susținând că „240 de regii autonome şi peste 1.000 de întreprinderi cu capital de stat printre care Romsilva, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Salrom, CEC Bank şi multe altele vor fi făcute cadou corporaţiilor străine”. „Mai urmează să daţi o lege prin care să ne interziceţi şi dreptul la credinţă, în numele diversităţii şi a multiculturalităţii europene!Și, să transformaţi România într-o adevărată colonie!”, completa fostul deputat PSD.

Alin Coleșa, deputat AUR, este printre cei care ajung să reducă orice discurs la pericolul „ideologiilor străine”. De exemplu, la o simplă comunicare venită de la Comisia Europeană privind progresele înregistrate pentru realizarea „Spațiului european al educației”, Coleșa lua cuvântul și își preciza poziția: „Suntem pentru un spaţiu european al educaţiei, care să aibă grijă de cei defavorizaţi, săraci. Suntem de acord cu aceste lucruri, dar nu despre unul contaminat cu ideologii străine, de principiile şi valorile noastre perene, verificate în mii de ani”. La venirea lui Petre Daea în Parlament, pe 18 aprilie, Coleșa cerea imperativ oprirea importurilor de cereale din Ucraina începând chiar cu acea zi.

Baletul AUR

Unele teme sunt preluate, punctual, în funcție de evenimentele din România, și de AUR, ca partid. De exemplu, formaţiunea a venit cu propuneri precum interzicerea făinii de insecte, legea suveranității, dar și măsuri prin care AUR se opune deciziilor convenite la nivelul UE, recent formaţiunea protestând la Bruxelles împotriva „discriminării românilor” cu privire la refuzul aderării ţării noastre la Schengen, faţă de modul în care agricultorii români sunt trataţi de birocraţia de la Bruxelles, dar şi faţă de felul în care transportatorii noştri sunt „umiliţi”.Totuşi, reprezentanţii AUR evită un discurs anti-NATO.