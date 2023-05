Semnificația mesajului transmis de Șoșoacă după prezența la Ambasada Rusiei. Specialist: Devine un purtător de cuvânt al Moscovei

Diana Șoșoacă a afirmat, după participarea la un eveniment al Ambasadei Rusiei la Bucuresti, că ambasadorul rus la București a apreciat ca „inevitabilă” implicarea României și R. Moldova într-un conflict militar cu Rusia. Experții resping posibilitatea unui astfel de scenariu, arătând însă că prin astfel de demersuri, senatoarea ia rolul unui „purtător de cuvânt al Rusiei” la București, bazându-se pe un electorat „anti-european, anti-occidental, dar nu neapărat favorabil Rusiei”.

Senatoarea Diana Șoșoacă a participat pe 4 mai la recepția aniversară anuală a victoriei Aliaților împotriva puterilor Axei în cel de-Al Doilea Război Mondial, organizat la Ambasada Federației Ruse din București, la invitația ambasadorului Valery Kuzmin.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de senatoare, în cadrul evenimentului ambasadorul s-a arătat îngrijorat de „împingerea de către SUA a Republicii Moldova și a României către un conflict militar cu Rusia”, apreciind ca „inevitabil” scenariul, „în raport de acțiunile dușmănoase ale Statului Român și de implicarea de care acesta dă dovadă prin susținerea economică și militară a Ucrainei”.

De asemenea, comunicatul transmis mai arată că ambasadorul i-a urat senatoarei „mult curaj și putere pentru a mai salva încă o dată poporul român din fața spectrului dezastrului”.

Astfel de afirmații nu s-au regăsit și in comunicatul Ambasadei Rusiei transmis după eveniment, instituția făcând referire doar la subiectul evenimentului și la participanți.

Senatoarea Diana Șoșoacă și-a anunțat participarea la eveniment printr-un comunicat, acesta fiind trimis Senatului pentru publicare și ulterior șters de pe pagina oficială, fapt care a determinat-o pe senatoare să lanseze mai multe acuzații într-un live pe Facebook.

Membra Legislativului român a acuzat încălcarea articolului 30 al Constituției, privind libertatea de exprimare, alineatul doi, care arată că „cenzura de orice fel este interzisă”.

„Fiecare senator are dreptul de a publica communicate de presă cu privire la activitatea pe care o desfășoară, indifferent că asta convine sau nu Senatului României. Până acum mi-au cenzurat toate comunicatele de presă care pătau imaginea Senatului. (…) Ieri dimineață îmi apare pe site-ul senatului comunicatul de presă prin care anunț că merg la Ambasada Rusiei și ce am de gând să vorbesc acolo, iar seara, din comanda doamnei așa-zise președinte Alina Gorghiu, s-a dat jos acel comunicat, cu participarea domnului Cazanciuc, pentru că s-au primit niște telefoane de la ambasadele care își exercită prerogativele în România”, a spsus senatoarea, amenințând că spune mai multe nume.

Ce spun experții

Politologul Cristian Pîrvulescu a explicat pentru „Adevărul” că participarea senatoarei la evenimentul organizat de Ambasada Rusiei la București, este „un act mai mult decât îngrijorător, în condițiile în care, pentru orice cetățean de bun-simț al României și al lumii, este evident că cei care au atacat în Ucraina sunt rușii, că ei sunt responsabili și este o situație inadmisibilă”.

Totodată, Cristian Pârvulescu a punctat că, prin afirmațiile sale, senatoarea Diana Șoșoacă devine „un purtător de cuvânt al Rusiei în România”. „Rolul senatoarei este acela de a transmite, prin vocea unui cetățean român, mesaje din partea Rusiei, care altfel, probabil ar ajunge mai greu”, a mai explicat politologul, arătând totodată că senatoarea „beneficiază de o oarecare audiență în România”, având în vedere relația mișcărilor anti-restricțăii și conspiraționiste. „Această audiență poate să producă dezbatere și dezbinare în societate”, a mai explicat politologul Cristian Pîrvulescu.

„Cum interesele României și interesele Rusiei nu au fost și nu vor fi niciodată comune, având în vedere abțiliile geo-politice ale Rusiei, pericolul permanent la care România a fost supusă de Federația Rusă de-a lungul secolelor, o asemenea poziție, cea a doamnei senatoare nu face decât să pericliteze interesele României”, a punctat politologul.

“Rusia, „narativ al păcii” în România”

Politologul a mai punctat că, în rest este mai degrabă vorba despre discursul obișnuit al Federației Ruse. „Sunt afirmațiile standard ale Kremlinului, ale Ministerului de Externe Rus, legate de așa-zisa încercare a statelor unite de a provoca o confruntare militară cu Rusia, absolut neadevărată, Statele Unite au dovedit că încearcă să împiedice o astfel de confruntare”, a arătat Cristian Pîrvulescu.

„Nici Rusia nu are interes într-o asemenea direcție pentru că nu este pregătită”, a mai subliniat Pîrvulescu, arătând totodătă că nici țara noastră, nici R Moldova nu sunt state agresoare și nu capacitatea necesară. „Singura în măsură să producă un război cu România este Rusia, în măsura în care ar ataca România(...) Să avem un război cu Rusia este o afirmație lipsită de bază, înseamnă de fapt declanșarea articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, adică implicarea NATO într-un război, Rusia nu are interesul să facă așa ceva”, a mai explicat analistul.

„În România, ceea ce au reușit a fost să impună acest așa-numit narativ al păcii, care nu este altceva decât o formă de manifestare a tendințelor pro-ruse în țara noastră”, a mai explicat politologul Cristian Pîrvulescu.

Analist militar: „Așa-numita îngrijorare, pur propagandistică

Analistul militar, colonelul Ion Petrescu a explicat că „așa-numita îngrijorare” a ambasadorului rus „este una pur propagandistică, ce ar avea efect numai la cetățenii unilateral informați de către Moscova - cei trăitori în spațiul ex-sovietic, dorit de Putin să fie reintegrat în granițele actualei statalități ruse”.

„Ambasadorul Valery Kuzmin a omis intenționat să menționeze că teritoriul României este parte a teritoriului NATO și - prin urmare - un atac armat împotriva unui stat aliat sau mai multora dintre ele, va fi considerat un atac împotriva tuturor și reacția Alianței Nord-Atlantice va fi proporțională, imediată, decisivă pentru respingerea oricărei incursiuni militare în spațiul OTAN”, a mai explicat Ion Petrescu.

De asemenea, potrivit analistului, „faptul că același diplomat rus ignoră, premeditat, calitatea României, de stat membru al NATO, care, conform deciziilor Summitului de la Madrid, din anul trecut, continuă să sprijine, în modalități complexe, rezistența Ucrainei în fața agresiunii Rusiei, este expresia vicleniei de a prezenta trunchiat, deformat și nerealist realitățile care nu convin Kremlinului”.

Cu privire la acțiunile senatoarei Diana Șoșoacă, analistul a explicat că „faptul că o persoană temporar membră a legislativului de la București este folosită ca pretext pentru nuanțarea propagandei imperiale ruse nu face decât să confirme disperarea ministerului rus de externe că în România nu funcționează nicio coloana a V-a, care să amplifice minciunile geopolitice ale celor care mai cred în renașterea URSS”.

„În privința Republicii Moldova, ar trebui ca ambasadorul Valery Kuzmin să recitească discursul de la Varșovia al președintelui Joe Biden, un semnal public că Statele Unite al Americii nu vor tolera o agresiune militară revanșardă, în județele din stânga Prutului. Iar România va continua să acorde un amplu sprijin Armatei Naționale a Republicii Moldova, care, dacă situația o va impune, nu va fi singură în fața stihiei răsăritene”, a conchis Ion Petrescu.

Amenințarea intrării României într-un război, factor de propagandă

În același timp, analistul de politică externă Răzvan Munteanu a punctat că narativul implicării României într-un război este unul des utilizat propaganda rusă, „pentru a încerca să scadă încrederea populației în clasa politică de la București”.

Totodată, analistul a explicat că acțiunile senatoarei Diana Șoșoacă se încadrează într-o zonă de politică, „care se bazează pe un electorat, care deși este unul foarte mic, poate fi fidelizat. Este anti-european, anti-occidental, nu neapărat favorabil Federației Ruse, pentru că aici sunt probleme istorice în rândul românilor, din cauza cărora Federația Rusă este privităă cu neîncredere, dar încearcă să mențină acest electorat pe care îl are”.

„Creează o alternativă istorică paralelă, în care România este singură și are o politică total greșită în fața unei mari puteri”, a arătat Răzvan Munteanu, analist pe politică externă.

„Nu este nicio noutate în ceea ce privește discursul Federației Ruse, este un discurs, pe care, sub o formă sau alta, l-am văzut de foarte multe ori de-a lungul timpului. (...) Scopul principal al Federației Ruse este de a destabiliza încrederea cetățenilor români în Guvern și în instituțiile europene și în relația cu Statele Unite ale Americii”, a mai punctat analistul, arătând totodată că se încearcă evitarea rolului pe care NATO îl are în asigurarea securității României.