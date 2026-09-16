Cheltuielile de protocol ale Guvernului s-au înjumătățit: „Tratații nejustificate, pretenții ale demnitarilor au fost reduse sau tăiate”

Dan Reșitnec, secretarul general al Guvernului, a semnalat miercuri reducerea cheltuielilor de protocol ale aparatului de lucru al Guvernului cu aproape 50% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția cheltuielilor de protocol Foto: FB Dan Reșitnec





„În lunile mai-iulie, după ce am preluat mandatul de Secretar General al Guvernului, cheltuielile de protocol ale aparatului de lucru al Guvernului au fost 291.890 lei, față de 548.139 lei cât fuseseră cheltuiți anul trecut în aceeași perioadă de 3 luni”, a detaliat, pe Facebook, secretarul general al Guvernului.

Reșitnec a explicat că aceste costuri includ ședințele de Guvern, conferințele și activitățile de protocol aferente evenimentelor interinstituționale sau celor cu participare internațională.

„E modul normal în care ar trebui să funcționeze lucrurile. Nu am vrut să mă laud cu asta, dar în contextul unor articole de presă apărute zilele trecute cred că e necesar să fac aceste precizări”, a adăugat oficialul.

Ședințele prelungite și protocolul pentru invitați, printre principalele surse ale economiilor

Potrivit secretarului general al Guvernului, o parte din aceste tăieri au venit din reducerea „ședințelor de analize prelungite”, „o practică existentă în trecut, în care unii demnitari aveau întâlniri de lucru cu invitați externi în cadrul cărora se consuma protocol în limita a 150 de lei pe persoană”.

„Vă las pe voi să vă aduceți aminte ce miniștri au plecat la început de mai din Guvern”

Oficialul a prezentat și evoluția cheltuielilor din primele luni ale anului:

„95.000 de lei în luna martie a acestui an.68.000 de lei în aprilie. 1.800 de lei în mai, după ce am preluat conducerea SGG. Iar aici intră și apa disponibilă participanților de la ședința pregătitoare a Guvernului. Vă las pe voi să vă aduceți aminte ce miniștri au plecat la început de mai din Guvern”.

„Da, SGG a semnat anul trecut contracte pentru serviciile de protocol în valoare de 2.5 mil de lei. Iar anul acesta în valoare de 2.7 mil de lei, dar sumele de care vă vorbesc mai sus sunt cele executate, mult mai mici. Tratații nejustificate, pretenții ale demnitarilor acoperite din bani publici. Toate acestea au fost reduse sau tăiate”, a încheiat secretarul general al Guvernului.