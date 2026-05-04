Îl susține AUR pe Călin Georgescu pentru funcția de premier? Ce spune prim-vicepreședintele partidului

Prim-vicepreședintele AUR, Petrișor Peiu, nu se grăbește să avanseze un nume de prim ministru în ipoteza în care se va forma un nou guvern. Deși liderul partidului, George Simion, a spus recent că AUR îl susține pe Călin Georgescu în fruntea Guvernului, Peiu este mai rezervat în această privință. „Nu cred că ni s-a cerut nouă un premier. În momentul în care ni se va cere și vor ajunge toți la concluzia că AUR trebui să dea premierul atunci vom avea o consultare internă, vom stabili cine este și vom vedea”, a mai transmis liderul senatorilor AUR.