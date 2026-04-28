Ce spun doi foști președinți ai PNL despre moțiunea de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan

Doi foști președinți ai PNL, Ludovic Orban și Crin Antonescu, avertizează că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan pune partidul în fața unei decizii critice și și subliniază că Ilie Bolojan este figura care poate decide direcția liberalilor.

Ludovic Orban - în prezent, lider al partidului Forța Dreptei - a analizat marți seara, la Digi24, situația Partidului Național Liberal în contextul moțiunii de cenzură depuse de PSD, AUR și PACE împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Orban a afirmat că liberalii se află în fața unei decizii decisive și a avertizat că o eventuală renunțare la premierul Ilie Bolojan ar reprezenta o lovitură majoră pentru formațiune.

Fostul președinte al PNL a explicat că partidul are, în opinia sa, doar două variante: fie rămâne consecvent deciziei de a nu guverna alături de PSD și trece în opoziție dacă social-democrații revendică funcția de premier, fie reface coaliția cu PSD acceptând un prim-ministru agreat de aceștia.

Ludovic Orban susține că a doua opțiune ar fi dezastruoasă pentru liberali, afirmând că „în momentul respectiv, Partidul Național Liberal și-a semnat sentința”.

Fotul lider liberal a insistat că Ilie Bolojan este „un om serios” și a avertizat că acesta nu ar rămâne la conducerea PNL dacă partidul ar accepta o nouă înțelegere cu PSD, „iar pierderea unui lider precum Ilie Bolojan este o pierdere ireparabilă pentru Partidul Național Liberal”.

În ceea ce privește scenariul în care moțiunea de cenzură ar trece, Orban consideră că momentul consultărilor de la Cotroceni ar fi decisiv pentru viitorul PNL.

Ludovic Orban: „Următoarea țintă va fi Nicușor Dan”

Orban a subliniat că partidul trebuie să-și stabilească ferm poziția înaintea negocierilor și să nu accepte revenirea la o formulă de guvernare alături de PSD, pe care a descris-o drept lipsită de garanții și profund riscantă pentru identitatea liberală.

Ludovic Orban consideră președintele Nicușor Dan ar trebui să facă tot ce ține de el pentru a evita demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Fostul lider PNL a avertizat, tot la Digi 24, că dacă moțiunea depusă de PSD și AUR va trece, „următoarea țintă va fi Nicușor Dan”.

Crin Antonescu: PNL trebuie să aleagă între guvernare și loialitatea față de liderul său

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a declarat marți, la News Hour with CNN, că liberalii se află în fața unei decizii majore în actuala criză politică: fie rămân la guvernare, fie își urmează liderul, Ilie Bolojan.

Antonescu l-a descris pe premier drept „un paradox”, un politician care se bucură simultan de susținere și de antipatie în rândul electoratului, potrivit Antena3.

Fostul lider liberal a afirmat că responsabilitatea pentru criza politică revine în primul rând premierului și președintelui, cei care conduc coaliția. În opinia sa, Bolojan și-a asumat să rămână în funcție până la capăt, însă întrebarea esențială este cine își asumă eșecul colaborării dintre partide.

„Există o ierarhie a responsabilităților”, a spus fostul lider liberal, subliniind că o coaliție dificilă își găsește răspunsurile la vârf.

Fostul președinte al PNL a comentat și discursul public din jurul premierului, afirmând că „propaganda pro‑Bolojan” a readus în discuție tema relației cu PSD. Antonescu a punctat că social-democrații rămân o realitate politică importantă, iar votul celor aproximativ 250 de parlamentari care au susținut moțiunea reprezintă un semnal clar privind dorința de schimbare a Guvernului.

În ceea ce privește reacția premierului după retragerea sprijinului politic de către PSD, Antonescu a spus că gestul firesc ar fi fost demisia. Prelungirea crizei, consideră el, nu ajută pe nimeni.

Dacă moțiunea va trece, consultările de la Cotroceni vor fi decisive, iar președintele Nicușor Dan va avea un rol esențial în încercarea de a reconstrui o majoritate, consideră Antonescu.

„Ilie Bolojan este un om cu susținere, dar și cu multă antipatie”

În opinia sa, PNL va trebui să decidă dacă participă la un nou guvern pro-occidental sau dacă merge în direcția trasată de liderul său, aflat în plină ascensiune politică. „Ilie Bolojan este un om cu susținere, dar și cu multă antipatie, însă este politicianul cel mai vizibil în această criză”, a spus Antonescu, adăugând că liberalii trebuie să aleagă între oportunismul pe termen scurt și o reconfigurare internă profundă.