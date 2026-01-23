România trebuie „să analizeze împreună cu țările europene - ceea ce s-a și convenit între liderii europeni - ” cu privire la participarea la Consiliul de Pace al lui Donald Trump, a declarat vineri seara, la Digi 24, premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a fost întrebat dacă România are un miliard de dolari ca să facă parte din Consiliul de Pace al lui Donald Trump?

„România trebuie să analizeze împreună cu țările europene, ceea ce s-a și convenit între liderii europeni, vis-a-vis de a participa la acest consiliu. În ceea ce privește suma de un miliard de dolari, sigur, România are posibilitatea să aloce pentru un proiect sau pentru altul un miliard de dolari, dar trebuie calculat foarte bine cum facem acest lucru pentru că fiecare leu pe care îl alocăm într-un proiect sau altul trebuie cât se poate de clar justificat de interesul național și de situația economică în care ne găsim”, a răspuns premierul.

Întrebat dacă se va discuta în CSAT dacă România va face sau nu parte din acest Consiliu de Pace, premierul a răspuns:

„Aici trebuie văzut în ce măsură această participare este în concordanță cu celelalte angajamente pe care România le are de a participa la alte forumuri și sunt convins că în momentul în care se va pune această problemă va fi o decizie care va avea nevoie de un anumit suport. Pentru că, vedeți, în această perioadă, începând de la nu știu, acordul MERCOSUR sau alte acorduri internaționale, pentru a evita dispute în plan intern care pot ca subiecte importante pentru România să fie mutate într-o zonă care are legătură mai mult cu agenda politică internă decât cu interesele naționale”.

Întrebat dacă face referire la Sorin Grindeanu, dat fiind că, la un moment dat, liderul PSD a spus că atunci „când te cheamă Donald Trump, mergi” și că un miliard nu e un cost atât de mare.

„Nu e vorba de a face referire la cineva, ci e vorba ca pe probleme de politică externă, pe politicile mari(...). Pentru a putea avea relevanță în plan extern, e bine să ai poziții unitare în plan intern sau să ai o majoritate care susține o anumită direcție. Dacă am reușit în toți acești ani să facem niște pași importanți – aderarea la NATO, la Uniunea Europeană, proiectul care ține de aderarea la OCDE care este pe rol astăzi – este pentru că a fost un suport pe tema asta. Dacă nu este un suport, partenerii, organizațiile care urmăresc ceea ce se întâmplă, cum reacționează țările la un proiect pe care îl propun sau altul, se uită cu mare rezervă la noi. Decizia principală va fi de la domnul președinte Nicușor Dan, care are competența principală în această zonă”.

Întrebat cum va vota în CSAT, premierul a răspuns:

„În condițiile în care se va pune pe ordinea de zi a CSAT, atunci vom vedea care sunt argumentele și vom decide în consecință. Dar va fi o decizie luată împreună cu Uniunea Europeană, cu statele membre ale Uniunii Europene, va fi o decizie a României. Și din punctul meu de vedere, în această perioadă, cred că este bine să ne corelăm pozițiile cu cele ale Uniunii Europene pentru că astăzi, orice s-ar spune, suntem în Europa, economia noastră este puternic acordată la economia europeană și cred că cu cât în mai multe probleme țările europene au poziții convergente, cu atât Europa rămâne un actor relevant în zona geopolitică, geoeconomică globală. Pentru că din punct de vedere militar, datorită pulverizării armatelor europene fără umbrela NATO, fără centura care este asigurată de Statele Unite ale Americii, sistemul de apărare al Europei nu este funcțional în totalitate, componente strategice importante fiind gestionate de zeci de ani de forțele militare americane care sunt singurele din lume care au capacități de a desfășura anumite acțiuni, nu știu, plan satelitar, aerian și așa mai departe”.