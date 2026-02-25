CCR amână sesizările AUR privind numirile în Consiliile de Administrație ale TVR și Radio România

CCR amână analiza privind sesizările AUR, partid care susține că numirile în conducerea TVR și Radio România nu respectă echilibrul politic din Parlament.

UPDATE 11.00: CCR amână dezbaterea

CCR amână dezbaterea privind sesizările AUR pe deciziile Parlamentului, privind numirile din SRR și SRTV. Sesizările AUR au fost înaintate la finalul anului trecut.

Știrea inițială

Pe masa Curții Constituționale a României (CCR) sunt, miercuri, 25 februarie, sesizările depuse de AUR referitoare la modul în care Parlamentul a stabilit componența Consiliilor de Administrație ale Televiziunii Române și Societății Române de Radiodifuziune.

Formațiunea acuză că a primit un singur loc în cele două Consilii de Administrație, în timp ce PNL, USR și UDMR, deși au mai puțini parlamentari, au obținut o reprezentare cel puțin egală sau chiar mai mare în cele două organisme de conducere.

„Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituţiei României, în special ale art. 1 alin. (3) şi (5) (n.r. - conform cărora România e stat de drept, iar respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie), precum şi nerespectarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 41/1994 (n.r. - Privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune), care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale SRTV şi SRR cu respectarea configuraţiei politice şi a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament”, a informat AUR.

Formaţiunea susține că în cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcţii de membri titulari şi două funcţii de membri supleanţi, proporţional cu ponderea parlamentară. „Comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componenţe ale Consiliilor de Administraţie care nu reflectă configuraţia politică reală a Legislativului”, a mai transmis partidul.

Potrivit AUR, situația „contravine atât dispoziţiilor legale, cât şi jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale”.

Membrii Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR, votați în Parlament

Parlamentul a votat în noiembrie 2025, în plen, propunerile de președinte director general pentru televiziunea și radioul publice: Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte director general pentru TVR și Robert Schwartz pentru președinte director general al Radioul public. AUR a refuzat atunci să participe la vot.

Senatul şi Camera Deputaților au votat anterior, într-un plen comun membrii Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR.