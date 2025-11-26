Parlamentul a votat propunerile pentru conducerile SRTV și SRR. Cine sunt noii șefi ai TVR și Radio România

Parlamentul a votat, miercuri, în plen, propunerile de președinte director general pentru televiziunea și radioul publice: Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte director general pentru TVR și Robert Schwartz pentru președinte director general al Radioul public.

Membrii Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) şi Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și-au desemnat propunerile pentru președinții-directori generali ai celor două instituții.

Cele două nume au fost votate de plenul comun al Parlamentului, după un aviz favorabil al comisiilor de cultură reunite din Camera Deputaților și Senatului. Adriana Săftoiu a primit 230 de voturi „pentru” și unul contra. Pentru Robert Schwartz au fost 241 de voturi „pentru” și două voturi „contra”.

Cei doi președinți directori generali își pot putea prelua funcțiile de conducere la Televiziunea Română și la Radioul public.

La vot nu au participat reprezentanții AUR. Șeful formațiunii, George Simion, a făcut anunțul în debutul ședinței de plen reunit.

Senatul şi Camera Deputaților au votat anterior, într-un plen comun membrii Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR.