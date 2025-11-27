Cazul senatoarei POT bătută cu ranga: „A încercat să mă denigreze cu videochat-ul”. Femeia acuzată de agresiune, în instanță

Trei dosare penale au fost deschise după ce senatoarea POT Valentina Aldea a acuzat că fost bătută de Oana Ungureanu, soția bărbatului pe care parlamentarea l-a vizitat. Joi, 27 noiembrie, cele două au stat față în față în instanță.

Femeia acuzată de agresiune, care, la rândul ei, a formulat plângere împotriva parlamentarei, a declarat, când a sosit la instanță, că știa că soțul ei și senatoarea POT Valentina Aldea ar avea o relație care durează de mai mult timp, potrivit Antena 3.

Oana Ungureanu a spus că nu va contesta măsura controlului judiciar și ordinul de protecție obținut de senatoare împotriva sa:

„Indiferent de ceea ce s-ar întâmpla, e ceea ce trebuie să se întâmple. Cred că deciziile vor fi corecte”.

Soția acuzată de agresiune spune că senatoarea POT a fost agresivă, sugerând că ea e cea care ar fi acționat în legitimă apărare, nu parlamentara.

„Doamne ferește! Cum să spunem dacă soția este sau nu îndreptățită. Soția este și-atât”, a mai spus Oana Ungureanu.

„Nu am lezat familia numănui”

La instanță a ajuns joi și senatoarea Valentina Aldea.

„Se pare că am fost o victimă și mai departe lăsăm instanța să decidă”, a spus aceasta.

Parlamentara spune că nu a amenințat-o niciodată pe Oana Ungureanu și că nu are nicio legătură cu soțul acesteia.

„Suntem prieteni și-atât. Nu am lezat familia numănui. Bănuiesc că tot această persoană a încercat să mă denigreze în acel scandal cu videochat-ul. Țin să spun public că nu sunt eu acea persoană!”.