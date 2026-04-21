Cătălin Predoiu respinge scenariul de preluare a mandatului de premier: „Este exclus, nu s-a discutat acest lucru în partid”

Vicepremierul liberal Cătălin Predoiu a afirmat, marți, că „nu se pune problema de a ieși în afara unei decizii de partid”, după ce a fost întrebat despre o eventuală preluare a funcției de premier ca variantă de compromis ce ar putea fi avansată de șeful statului.

„De-a lungul timpului, toate mandatele pe care le-am primit, fie de la premier, când nu aveam calitatea de membru de partid, eram tehnocrat, fie de la PNL, când aveam calitatea de membru de partid, deci aveam votul politic al partidului, așa va rămâne situația și în viitor... Deci, nu se pune problema de a ieși în afara unei decizii de partid”, a declarat Cătălin Predoiu, potrivit Agerpres.

El a susținut, însă, că „nu se pune problema” cu privire la un astfel de scenariu și că nu s-a discutat acest lucru în partid.

„Nu cred că se pune această problemă, cel puțin în acest moment, și pe termen lung de aici înainte. Dacă vreți să fiu și mai precis, eu cred că nu e cazul în acest moment să discutăm de așa ceva. Deci, este exclus, nu s-a discutat acest lucru în partid. Și am fost întrebat de colegii dumneavoastră legat de propunerea PSD, evident că nu se pune problema câtă vreme eu fac parte din PNL să primesc un alt mandat din partea unui alt partid. N-a fost niciodată acest caz”, a adăugat Predoiu.

Vicepremierul a susținut, totodată, că nu a existat nicio discuție privind atribuirea mandatului de premier unui alt liberal față de Ilie Bolojan.

„Nu a fost nicio astfel de discuție. Nu a fost nicio astfel de discuție pentru că nimeni nu a simțit nevoia”, a declarat acesta.

Biroul Politic Național al PNL și grupurile parlamentare ale PNL au adoptat, marți, în unanimitate, o rezoluție în care își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate.

„Din acest punct de vedere, acum am fost în Biroul Politic Național extins al Partidului Național Liberal, la care au participat și parlamentarii, grupurile de la Senat și de la Cameră, și cei mai importanți aleși din administrația publică locală: primarii de reședințe de județ, președinții de consilii județene. S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară, și anume mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier, de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru Guvern”, a afirmat Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a convocat pentru miercuri, 22 aprilie, consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare, în baza prerogativelor constituționale, în contextul crizei din Coaliția de guvernare. Întâlnirile vor avea loc la Palatul Cotroceni, pe parcursul întregii zile.