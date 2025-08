Cursa pentru București reaprinde tensiunile în Coaliție. Cine revendică moștenirea lui Nicușor Dan

Cursa pentru Primăria Capitalei ar putea aduce un nou moment de cumpănă în Coaliție, în contextul în care două partide s-ar putea confrunta direct pentru moștenirea lui Nicușor Dan.

Fostul șef USR Cătălin Drulă anunță că își dorește să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei și că i-a spus acest lucru președintelui Nicușor Dan, însă mai sunt câteva proceduri de îndeplinit înainte de a fi oficializată candidatura.

Pe urmele lui Nicușor Dan

„Mai avem niște etape de parcurs și noi în USR, procedurile noastre interne, dar mai mult de atât, am dori să avem o candidatură mai largă în București, cu o susținere a unui candidat comun din partea PNL și USR. Au spus-o și președinții celor două partide, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, că își doresc acest lucru, să avem un candidat comun, poate și cu alte partide mai mici, care gândesc tot la fel, reformist”, a spus Cătălin Drulă.

Nu a trecut mult de când un alt fost candidat spunea că își dorește susținerea mai multor partide pentru câștigarea unui mandat la Primăria Capitalei. Este vorba despre Nicușor Dan, care anul trecut, înainte de alegerile locale din iunie, spunea că își dorește susținerea unei coaliții de dreapta. Nu a reușit să convingă PNL și astfel nu a avut o susținere a partidelor mari. A câștigat al doilea mandat cu susținerea USR, PMP și Forța Dreptei. Acum postul a rămas vacant după ce președintele a urmat calea Palatului Cotroceni, unde, la fel, a beneficiat de susținerea acelorași formațiuni, cărora li s-a alăturat și REPER.

Acum aceste partide și-ar putea îndrepta sprijinul către un candidat susținut de președintele Nicușor Dan. De altfel, dacă Cătălin Drulă va avea sprijinul USR și cel al lui Nicușor Dan, atunci pleacă din start cu un avantaj față de ceilalți candidați, între care și un posibil contracandidat din PNL, în cazul în care partidele coaliției nu decid asupra unei candidaturi comune.

Un mesaj „subtil”

Reacția lui Nicușor Dan, care a spus că Drulă ar putea fi un candidat bun pentru Primăria Capitalei, a aprins deja voci din PNL. Liberalii au cel puțin doi posibil candidații, iar ambii au reacționat după semnalul șefului de stat. „Eu am mai văzut - și trăit - acest film. Mulți, prea mulți doritori de funcții. Puțini, prea puțini lideri cu viziune și soluții pentru București. Din nou și din nou, politica dâmbovițeană devine un concurs trist de balet politic”, spune Sebastian Burduja.

O altă reacție a venit din partea primarului din sectorul 6, Ciprian Ciucu, care a fost scurt și la obiect: „Subtil. Succes”.

Nicușor Dan a avut miercuri, 30 iulie, o întâlnire cu fostul ministru și președinte USR Cătălin Drulă, în urma căreia a fost întrebat dacă acesta îndeplinește profilul unui primar al Capitalei. Răspunsul dat a fost „sigur, da”.

„Am discutat cu domnul Drulă foarte multe lucruri legate în special de transportul din Bucureşti. Ştiţi că este pasionat de chestiunea asta. (...) Cred că cineva care are o expertiză pe transporturi e bine venit în aceste alegeri”, au fost precizările făcute de șeful statului într-o conferință de presă, continuând să argumenteze că urmează alegeri pentru conducerea Primăriei Capitalei.

Mai mulți candidați

Și Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, afirma încă din luna mai că partidul său va avea candidat propriu pentru Primăriaa Capitalei. Astfel, trei partide ale Coaliției ar putea veni cu un candidat diferit. Coaliția a convenit asupra organizării alegerilor pentru postul de primar al Capitalei în noiembrie, adică după Congresul PSD, în care va fi stabilită noua conducere a partidului care ar putea decide ieșirea de la guvernare.

Mesajul șefului de stat „este fără echivoc”, cu toate astea cursa pentru Primăria Capitalei nu este încă stabilită, spune analistul politic Adrian Zăbavă. El punctează însă: „În această bătălie din București să nu uităm că USR și PNL se bat pentru moștenirea lui Nicușor Dan, care a ajuns primarul Capitalei fiind susținut de USR și PNL. E adevărat că a doua oară PNL a ales un alt candidat, dar într-o situație specială. Nicușor Dan a avut susținerea tacită a cel puțin unei părți din PNL, deci dacă e să discutăm despre un posibil conflict sau o controversă născută în Coaliție, în urma alegerilor de la Primăria Capitalei, cred că va fi născută între PNL și USR, pentru că ambele vor Primăria Capitalei și se văd îndreptățite să primească moștenirea lui Nicușor Dan”.

Dacă nu va aduce o plecare, lupta electorală din Capitală ar putea produce cel puțin „semne” în relația dintre partidele aflate la guvernare, mai punctează analistul. „Dată fiind importanța funcției și vizibilitatea acelei campanii, dacă toate aceste partide vor avea candidați separați, cu siguranță va exista și o luptă care va produce consecințe. Nu cred că această coaliție se poate rupe datorită unei lupte politice de la București, dar această luptă lasă semne”, mai explică Adrian Zăbavă.

Un exemplu este fosta guvernare PSD-PNL, partide aflate atunci sub conducerea foștilor candidați la alegerile prezidențiale Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, a căror relație s-a deteriorat în Executiv odată cu cursa prezidențială. Anterior, cu doar câteva luni înainte, cele două formațiuni au reușit să treacă cu bine de alegerile din Capitală, însă au pierdut scrutinul, după ce au trecut de la un candidat comun la candidați separați.