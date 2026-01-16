Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării. Ce spune Radu Miruţă, ministrul Apărării

Pe fondul amenințărilor lansate de Vladimir Putin și al scenariilor care vizează extinderea conflictului din Ucraina până în apropierea graniței României, ministrul Apărării explică în ce măsură este pregătită România pentru un posibil atac în zona Gurilor Dunării.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Radu Miruţă, ministrul Apărării, a transmis că România este pregătită pentru orice situaţie care ar putea afecta teritoriul național sau interesele strategice ale țării.

Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, vin într-un context regional tot mai tensionat, marcat de avertismentele lansate de la Kremlin și de scenarii care iau în calcul un posibil atac al Rusiei în zona Gurilor Dunării.

„Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict”, a declarat Radu Miruță, subliniind că există un cadru de planificare care este permanent actualizat.

Astfel, el a explicat că riscurile generate de Federația Rusă nu trebuie privite exclusiv prin prisma unui atac militar clasic, ci ca parte a unei game mai largi de amenințări, care includ dimensiunea militară, cibernetică și hibridă.

„Nu toată armata rusă va veni să atace România. Activitățile Rusiei reprezintă principalul risc pentru România. Ceea ce face Rusia în Ucraina este considerată principala amenințare atât militară, cibernetică, cât și hibridă. Planurile armatei sunt actualizate constant. Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict care ar putea afecta interesele României. Armata Română nu este singură”, a spus Radu Miruță, în interviul exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Îngrijorările privind apropierea şi mai mare a războiului de graniţele României sunt tot mai mari, fiind accentuate de recentele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin, care a amenințat că va obține „prin orice mijloace” controlul asupra teritoriilor ucrainene până la granița cu România.

Joi, 15 ianuarie, Vladimir Putin a afirmat că Rusia „va «elibera» Donbasul și Novorossia, prin mijloace militare sau de altă natură”. Vă reamintim că termenul „Novorossia” este folosit de Vladimir Putin pentru a desemna regiunile din sudul și estul Ucrainei, care se întind până în apropierea Gurilor Dunării.

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a explicat, la rândul său, că astfel de declarații nu pot fi ignorate și trebuie analizate în cheia capacității de reacție a alianței nord-atlantice.

„În orice fel de afirmație, președintele Putin trebuie luat în serios și contează foarte mult dacă o astfel de decizie ar fi pusă în aplicare de capacitatea de descurajare a partenerilor noștri din NATO”, a declarat acesta.

Pe lângă amenințările directe, Rusia continuă să fie acuzată de desfășurarea unor acțiuni hibride pe teritoriul statelor NATO, inclusiv în România. Autoritățile lituaniene au anunțat recent că serviciul de informații militare GRU al Rusiei a fost responsabil pentru tentativa de incendiere, în 2024, a unei fabrici care furniza armatei ucrainene echipamente de comunicații.

Potrivit Poliției și Procuraturii din Vilnius, șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost puși sub acuzare în acest dosar, iar ancheta a arătat că gruparea a încercat să organizeze atacuri similare și în Polonia, România și Republica Cehă.

Un raport internațional mai arată că Rusia testează constant „liniile roșii” ale NATO cu ajutorul așa-numiților „agenți de unică folosință”.