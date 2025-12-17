Fost ministru al Justiției și al Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu afirmă că instabilitatea din justiție, lipsa de predictibilitate politică și tensiunile de securitate din regiune afectează direct poziția României în plan extern. Invitat la „Interviurile Adevărul”, acesta vorbește despre riscurile generate de războiul din Ucraina, relația cu Statele Unite, amenințările hibride ale Federației Ruse și necesitatea unei comunicări oneste cu societatea.

Cristian Diaconescu susține că situația actuală din justiție influențează direct imaginea României în plan extern și atrage atenția că această criză trebuie gestionată rapid. El face trimitere la experiența sa din perioada aderării României la UE.

„Pot confirma din experiență practică. În 2004, ca ministru al Justiției, aveam ca principală temă de mandat închiderea capitolului de negociere privind justiția. Esența solicitării partenerilor noștri era separarea clară, printr-un cadru legal, a politicului de sistemul judiciar”, a explicat Diaconescu pentru Adevărul.

Acesta subliniază rolul Consiliului Superior al Magistraturii și critică revenirea unor atribuții la Ministerul Justiției după 2005, decizie pe care spune că nu a înțeles-o nici până astăzi.

„Această criză trebuie rapid abordată. Vorbim de sute de mii de oameni care, chiar acum, sunt în tribunale. Ei văd tensiunile dintre magistrați și se întreabă cum pot avea încredere într-o aplicare unitară a legii”, afirmă fostul ministru.

Predictibilitatea, una dintre cele mai mari vulnerabilități ale României

În opinia lui Cristian Diaconescu, lipsa de predictibilitate este una dintre cele mai mari probleme ale României, inclusiv în ochii partenerilor externi.

„Lipsa de predictibilitate este plasată în primele trei teme de decont național. Istoria disfuncționalităților din justiție ne-a urmărit ani la rând și aproape tot ce a apărut despre România în presa internațională, legat de conflicte, a fost centrat pe justiție”, spune el.

„Nu ne putem permite o percepție de impredictibilitate, mai ales că avem război la frontieră și negocieri majore în zona industriei de apărare. Dacă apar incertitudini privind aplicarea legii, încrederea dispare”, afirmă fostul diplomat.

Ministrul Apărării trebuie să fie expert, nu om de partid

În contextul lipsei unui ministru al Apărării, Cristian Diaconescu susține fără echivoc că această funcție trebuie ocupată de un profesionist.

„Este de bun-simț ca ministrul Apărării să fie un om care cunoaște foarte bine domeniul și știe să negocieze contracte extrem de importante, nu cineva apropiat de conducerea partidului”, spune el.

„Nu vorbim doar de achiziții economice, ci de capacitatea de descurajare și apărare, într-un context în care România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și un rol strategic la Marea Neagră”, adaugă Diaconescu.

„Românii au arătat că înțeleg pericolul”

Fostul ministru respinge ideea că românii nu ar înțelege gravitatea situației de securitate. „Românii au înțeles mult mai bine decât se crede. Am văzut asta când au început să vină refugiați din Ucraina. Oamenii mergeau la frontieră cu o sticlă de apă și un sandwich, fără vreun semnal instituțional”, povestește el.

Diaconescu spune că acest comportament a contrazis percepțiile unor parteneri externi privind „mentalul public” din România.

Rusia, o amenințare permanentă și imprevizibilă

Cristian Diaconescu avertizează că Federația Rusă nu și-a abandonat obiectivele strategice anterioare anului 2022 „Moscova nu a renunțat la ideea unei noi arhitecturi de securitate fără garanții pentru statele intrate în NATO după 1990, inclusiv România. Această temă revine constant, sub diverse nuanțe”, afirmă el.

În privința gurilor Dunării, Diaconescu spune că nu vede un pericol iminent, dar avertizează asupra vulnerabilităților hibride.

„Nu cred că este posibil într-un viitor apropiat, dar atacurile hibride se întâmplă chiar acum. Rusia testează capacitatea noastră de răspuns și solidaritatea alianței”, explică fostul ministru.

Despre Ucraina: „Se creează un precedent extrem de periculos”

Cristian Diaconescu consideră că o eventuală cedare de teritorii de către Ucraina ar avea consecințe grave asupra ordinii internaționale. „Se creează un precedent extrem de periculos. Dacă un stat poate cuceri teritorii prin forță și acest lucru este acceptat, de ce nu s-ar întâmpla și în alte zone ale lumii?”, întreabă el.

Totodată, subliniază că procesul de negociere va fi unul lung. „Esențial este să se oprească focul. Câte vreme se trage, nu se poate rezolva nimic. Restul subiectelor - teritorii, garanții, pot dura luni sau ani”, spune Diaconescu.

România nu este abandonată de SUA

Fostul ministru respinge ideea că România ar fi fost abandonată de partenerii americani. „Categoric nu. Nu suntem abandonați nici de europeni, nici de americani. Dar relația bilaterală trebuie lucrată mai intens, cu argumente concrete și pachete bine pregătite”, afirmă el.

În privința unei întâlniri între președintele Nicușor Dan și Donald Trump, Diaconescu spune că aceasta ar fi de dorit, dar numai dacă este bine pregătită. „Nu poate fi o întâlnire de formă. Crizele se mișcă mult mai repede decât cooperarea, iar dialogul cu americanii este esențial”, spune fostul diplomat.

„Nu va fi armată obligatorie în România”

Cristian Diaconescu respinge ferm zvonurile privind reintroducerea armatei obligatorii. „Această idee nu a existat niciodată în evaluările administrației prezidențiale. Niciodată nu s-a pus problema să plecăm la război sau să reintroducem armata obligatorie”, afirmă el.

În schimb, susține că România trebuie să comunice clar necesitatea apărării și a descurajării. „Poporul român înțelege, dar trebuie să i se explice credibil ce eforturi sunt necesare, inclusiv cele economice. Altfel, se creează vulnerabilități”, avertizează Diaconescu.

2026, între risc și prudență

În final, Cristian Diaconescu consideră că un conflict major care să implice direct România este puțin probabil în viitorul apropiat.

„Din punctul de vedere al atacului convențional, nu există așteptări ca vreunul dintre scenariile discutate să fie implementat acum. Dar agresiunile hibride sunt în desfășurare”, spune el.

„Depinde foarte mult ce se întâmplă până la sfârșitul acestui an. Dacă războiul se oprește, vor urma procese diplomatice complexe, care pot genera răspunsuri mai clare și mai stabile”, conchide Cristian Diaconescu.