search
Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Cristian Diaconescu, la Interviurile Adevărul, despre amenințările reale la adresa României: „Agresiunile hibride sunt în desfășurare”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Fost ministru al Justiției și al Afacerilor Externe, Cristian Diaconescu afirmă că instabilitatea din justiție, lipsa de predictibilitate politică și tensiunile de securitate din regiune afectează direct poziția României în plan extern. Invitat la „Interviurile Adevărul”, acesta vorbește despre riscurile generate de războiul din Ucraina, relația cu Statele Unite, amenințările hibride ale Federației Ruse și necesitatea unei comunicări oneste cu societatea.

Cristian Diaconescu susține că situația actuală din justiție influențează direct imaginea României în plan extern și atrage atenția că această criză trebuie gestionată rapid. El face trimitere la experiența sa din perioada aderării României la UE.

Pot confirma din experiență practică. În 2004, ca ministru al Justiției, aveam ca principală temă de mandat închiderea capitolului de negociere privind justiția. Esența solicitării partenerilor noștri era separarea clară, printr-un cadru legal, a politicului de sistemul judiciar”, a explicat Diaconescu pentru Adevărul.

Cristian Diaconescu la Interviurile Adevărul
Cristian Diaconescu la Interviurile Adevărul

Acesta subliniază rolul Consiliului Superior al Magistraturii și critică revenirea unor atribuții la Ministerul Justiției după 2005, decizie pe care spune că nu a înțeles-o nici până astăzi.

Această criză trebuie rapid abordată. Vorbim de sute de mii de oameni care, chiar acum, sunt în tribunale. Ei văd tensiunile dintre magistrați și se întreabă cum pot avea încredere într-o aplicare unitară a legii”, afirmă fostul ministru.

Predictibilitatea, una dintre cele mai mari vulnerabilități ale României

În opinia lui Cristian Diaconescu, lipsa de predictibilitate este una dintre cele mai mari probleme ale României, inclusiv în ochii partenerilor externi.

Lipsa de predictibilitate este plasată în primele trei teme de decont național. Istoria disfuncționalităților din justiție ne-a urmărit ani la rând și aproape tot ce a apărut despre România în presa internațională, legat de conflicte, a fost centrat pe justiție”, spune el.

Nu ne putem permite o percepție de impredictibilitate, mai ales că avem război la frontieră și negocieri majore în zona industriei de apărare. Dacă apar incertitudini privind aplicarea legii, încrederea dispare”, afirmă fostul diplomat.

Ministrul Apărării trebuie să fie expert, nu om de partid

În contextul lipsei unui ministru al Apărării, Cristian Diaconescu susține fără echivoc că această funcție trebuie ocupată de un profesionist.

Este de bun-simț ca ministrul Apărării să fie un om care cunoaște foarte bine domeniul și știe să negocieze contracte extrem de importante, nu cineva apropiat de conducerea partidului”, spune el.

Nu vorbim doar de achiziții economice, ci de capacitatea de descurajare și apărare, într-un context în care România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și un rol strategic la Marea Neagră”, adaugă Diaconescu.

„Românii au arătat că înțeleg pericolul”

Fostul ministru respinge ideea că românii nu ar înțelege gravitatea situației de securitate. „Românii au înțeles mult mai bine decât se crede. Am văzut asta când au început să vină refugiați din Ucraina. Oamenii mergeau la frontieră cu o sticlă de apă și un sandwich, fără vreun semnal instituțional”, povestește el.

Citește și: Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i facem din vorbe”

Diaconescu spune că acest comportament a contrazis percepțiile unor parteneri externi privind „mentalul public” din România.

Rusia, o amenințare permanentă și imprevizibilă

Cristian Diaconescu avertizează că Federația Rusă nu și-a abandonat obiectivele strategice anterioare anului 2022 „Moscova nu a renunțat la ideea unei noi arhitecturi de securitate fără garanții pentru statele intrate în NATO după 1990, inclusiv România. Această temă revine constant, sub diverse nuanțe”, afirmă el.

În privința gurilor Dunării, Diaconescu spune că nu vede un pericol iminent, dar avertizează asupra vulnerabilităților hibride.

Nu cred că este posibil într-un viitor apropiat, dar atacurile hibride se întâmplă chiar acum. Rusia testează capacitatea noastră de răspuns și solidaritatea alianței”, explică fostul ministru.

Despre Ucraina: „Se creează un precedent extrem de periculos”

Cristian Diaconescu consideră că o eventuală cedare de teritorii de către Ucraina ar avea consecințe grave asupra ordinii internaționale. „Se creează un precedent extrem de periculos. Dacă un stat poate cuceri teritorii prin forță și acest lucru este acceptat, de ce nu s-ar întâmpla și în alte zone ale lumii?”, întreabă el.

Totodată, subliniază că procesul de negociere va fi unul lung. „Esențial este să se oprească focul. Câte vreme se trage, nu se poate rezolva nimic. Restul subiectelor - teritorii, garanții, pot dura luni sau ani”, spune Diaconescu.

România nu este abandonată de SUA

Fostul ministru respinge ideea că România ar fi fost abandonată de partenerii americani. „Categoric nu. Nu suntem abandonați nici de europeni, nici de americani. Dar relația bilaterală trebuie lucrată mai intens, cu argumente concrete și pachete bine pregătite”, afirmă el.

În privința unei întâlniri între președintele Nicușor Dan și Donald Trump, Diaconescu spune că aceasta ar fi de dorit, dar numai dacă este bine pregătită. „Nu poate fi o întâlnire de formă. Crizele se mișcă mult mai repede decât cooperarea, iar dialogul cu americanii este esențial”, spune fostul diplomat.

„Nu va fi armată obligatorie în România”

Cristian Diaconescu respinge ferm zvonurile privind reintroducerea armatei obligatorii. „Această idee nu a existat niciodată în evaluările administrației prezidențiale. Niciodată nu s-a pus problema să plecăm la război sau să reintroducem armata obligatorie”, afirmă el.

Citește și: Rusia vrea tot litoralul Mării Negre, până la Gurile Dunării. Analiză: „Orice promisiune făcută de Putin că nu va ataca Europa este o altă minciună”

În schimb, susține că România trebuie să comunice clar necesitatea apărării și a descurajării. „Poporul român înțelege, dar trebuie să i se explice credibil ce eforturi sunt necesare, inclusiv cele economice. Altfel, se creează vulnerabilități”, avertizează Diaconescu.

2026, între risc și prudență

În final, Cristian Diaconescu consideră că un conflict major care să implice direct România este puțin probabil în viitorul apropiat.

Din punctul de vedere al atacului convențional, nu există așteptări ca vreunul dintre scenariile discutate să fie implementat acum. Dar agresiunile hibride sunt în desfășurare”, spune el.

„Depinde foarte mult ce se întâmplă până la sfârșitul acestui an. Dacă războiul se oprește, vor urma procese diplomatice complexe, care pot genera răspunsuri mai clare și mai stabile”, conchide Cristian Diaconescu.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
digi24.ro
image
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Tabel ninsori Crăciun și Revelion | Care e probabilitatea să ningă în orașul tău, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Cât costă pe oră un ajutor în gospodărie: Sparge lemne, curăță terenuri și chiar construiește foișoare
mediafax.ro
image
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
fanatik.ro
image
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
libertatea.ro
image
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”. Anunț despre creșterea taxelor și bugetul partidelor
digi24.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
digisport.ro
image
Bolojan vrea să taie „plasele de siguranță”: șomaj, pensionări anticipate și concedii medicale, sub lupa Guvernului
stiripesurse.ro
image
Comerciații vor ca data expirării să fie scoasă de pe produsele alimentare din România. Ce se va regăsi pe ambalaj în locul acesteia
antena3.ro
image
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
observatornews.ro
image
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
prosport.ro
image
Ce trebuie să se întâmple pentru ca Rodica Stănoiu să fie înmormântată din nou. Fără acest act nu se poate face nimic
playtech.ro
image
Clubul la care Răzvan Lucescu a făcut istorie se privatizează. Arabii au pus două miliarde de dolari pe masă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
digisport.ro
image
VIDEO Bolojan, deranjat de „salariile disproporționate” din spitale. Premierul spune că 95% din bani se duc pe lefuri
stiripesurse.ro
image
Lacrimi și durere după ce Marius, un tânăr de 25 de ani, și-a pierdut viața în urma unui impact puternic dintre o mașină și un camion. Tânărul este condus azi pe ultimul drum
kanald.ro
image
Adio dată de expirare pe alimente în România. Schimbarea cere mai multă atenție la raft și...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Guvernul a pregătit o nouă ordonanță trenuleț. Se îngheață salariile și se elimină sporurile
romaniatv.net
image
Locuințele și mașinile „de lux” vor fi taxate triplu din 2026. Cum se stabilește valoarea și ce rol are formularul ANAF 216
mediaflux.ro
image
Ianis Hagi a rămas șocat de Gică Hagi: „Credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată”
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Cum a ajuns fostul ministru Rodica Stănoiu să trăiască cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: „Încerca s-o ucidă”
actualitate.net
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Un om de afaceri cu o avere suficientă oferă acces gratuit pe pârtii în stațiunea sa de schi din Elveția
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Motivul neașteptat pentru care Regele Charles vrea să-i schimbe numele Prințesei Catherine. Ce s-a aflat
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
image
Secretul piftiei perfecte! Ce carne trebuie să folosești ca să iasă limpede și gustoasă

OK! Magazine

image
Profeția care dă fiori reci la Palatul regal britanic! Sunt vizați descendenții Regelui Charles, e blestemul care-și cere prețul

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?