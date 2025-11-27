Ofițerul de presă care a îmbrâncit jurnaliști la Parlament este cercetat disciplinar de Cancelaria prim-ministrului

A fost demarată procedura de cercetare disciplinară prealabilă față de ofițerul de presă care a îmbrâncit ziariști în Parlament, miercuri, 26 noiembrie, anunță Cancelaria Prim-Ministrului.

„La nivelul Cancelariei Prim-Ministrului a fost inițiată procedura privind cercetarea disciplinară prealabilă, potrivit Codului Muncii, împotriva angajatului instituției, cu atribuții de ofițer de presă, implicat în incidentul petrecut miercuri, 26 noiembrie, la Palatul Parlamentului”, potrivit comunicatului transmis presei.

Măsura a fost dispusă de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, care a decis constituirea unei comisii speciale ce va analiza situația în conformitate cu Codul Muncii.

Comisia este coordonată de un demnitar cu experiență în legislația muncii și este formată din specialiști în domeniul juridic, comunicare și relații cu presa din cadrul instituției. Aceasta va avea rolul de a evalua faptele, circumstanțele și eventualele încălcări ale normelor.

Joi, 27 noiembrie, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat despre incidentul de la Parlament, când presa a fost împiedicată să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan, că ofițerul de presă nu a primit niciun fel de indicație să intre în contact fizic cu jurnaliștii, să îi împingă. Momentul poate fi văzut aici.