Rectorul SNSPA susține că unele decizii ale AUR sunt influențate „din est”. „Când Kremlinul face o declarație, AUR repetă aceeași idee”

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, declară că este îngrijorătoare lipsa de reacție a instituțiilor statului față de promovarea lui Călin Georgescu de către AUR.

„Călin Georgescu, nu știu dacă a fost propus sau nu astăzi la consultările de la Palatul Cotroceni, dar este totuși o persoană urmărită penal pentru promovarea și încălcarea legislației privind antisemitismul, extremismul, promovarea legionarismului și a Gărzii de Fier”, a afirmat Remus Pricopie luni, 18 mai, la Interviurile „Adevărul”.

Pricopie susține că poziția AUR privind promovarea lui Călin Georgescu pare asumată la nivelul partidului și nu reprezintă o opinie izolată.

„Eu cred că, dacă nu reacționăm la astfel de lucruri, o să ne trezim într-o bună zi, așa cum era să ne trezim în 2024, cu o alterare gravă a instituțiilor democratice românești”, punctează acesta.

Nu în ultimul rând, acesta spune că AUR ar lua unele decizii și în funcție de influențe venite „din est” și susține că există similitudini între mesajele partidului și pozițiile exprimate de Kremlin.

„Este vorba despre est. Nu mi-e teamă să spun asta. Când Kremlinul face o declarație la ora 9 dimineața, iar câteva ore mai târziu AUR repetă aceeași idee, ani la rând, atunci este clar că există o problemă. Deși se declară partid suveranist, AUR atacă în fiecare zi suveranitatea statului român.”