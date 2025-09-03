Trenul Metropolitan Bucureşti intră în linie dreaptă

Trenul Metropolitan Bucureşti, unul dintre cele mai ambiţioase proiecte de infrastructură urbană din ultimii 30 de ani, a înregistrat un progres prin emiterea certificatelor de urbanism pentru primele patru puncte de oprire: Pajura, Basarab, Carpaţi şi Depoul Triaj.

Documentele, semnate de primarul general interimar Stelian Bujduveanu, marchează trecerea de la faza de planificare la implementarea efectivă a proiectului evaluat la aproximativ 500 milioane de euro.

„Pentru mine, acest proiect nu este doar o hârtie semnată, ci o schimbare pe care o simțim fiecare dintre noi. Știu ce înseamnă să pierzi ore în trafic, să stai blocat pe șosele sau să cauți soluții pentru a ajunge mai repede acasă la familie”, a scris primarul interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, Trenul Metropolitan înseamnă „mai puțin timp pierdut în trafic, legături rapide între cartiere și localitățile din jurul Bucureștiului, un transport modern, confortabil și prietenos cu mediul”.

Conform analizelor preliminare ale specialiştilor în transporturi, operaţionalizarea trenului metropolitan pe tronsonul Bucureşti Nord - Gara Obor ar putea genera economii de timp.

Deşi certificatele de urbanism reprezintă un pas important, implementarea efectivă se confruntă cu provocări tehnice semnificative. CFR SA trebuie să finalizeze lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare pentru a permite viteze comerciale competitive - în prezent, pe anumite porţiuni, viteza este limitată la 5 km/h.

Primăria Sectorului 6 plănuiește continuarea Parcului Liniei către Militari, iar decizia de casare a infrastructurii feroviare ajunge pe masa consilierilor locali în ședința de joi, 4 septembrie, unde așteaptă votul acestora, potrivit Clubferoviar.

„Eliminarea acestei infrastructuri nefuncționale aflate într-o avansată stare de degradare permite valorificarea optimă a terenului, conform destinației stabilite, pentru implementarea acestui proiect cu impact în comunitatea locală,” se arată în motivarea din referatul de aprobare al proiectului de Hotărâre.

Proiectul dezafectării liniei dintre Valea Cascadelor și Lujerului vine în contextul în care mai multe proprietăți au fost deja expropriate. Este vorba despre patru terenuri care găzduiau 2.414 metri de cale ferată. În realizarea lucrării, CNCF CFR SA și-a exprimat acordul privind dezafectarea tronsonului de linie. Potrivit unui raport de specialitate al Primăriei, compania specializată în administrarea infrastructurii feroviare „își exprimă acordul cu privire la realizarea acestei acțiuni și totodată își manifestă întreaga disponibilitate pentru realizarea acestui proiect de utilitate publică”.