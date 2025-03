Candidatul coaliției de guvernare, Crin Antonescu, ar urma să își depună candidatura la alegerile prezidențiale la finalul acestei săptămâni. Astfel, în acest moment se poate spune că sunt șanse minime ca Ilie Bolojan să intre în cursa electorală. Nici Călin Georgescu nu are mari șanse, susțin analiștii consultați de „Adevărul”. În acest context, candidatul independent-supriză până în urmă cu câteva luni poate câștiga alegerile din mai.

Mai sunt circa două săptămâni în care se mai pot depune candidaturile pentru alegerile prezidențiale și situația a doi dintre potențialii candidați principali este incertă.

Candidatul PNL-PSD Crin Antonescu pare a fi într-o situație delicată în contextul în care a fost depășit, conform ultimelor sondaje, de independentul Nicușor Dan și, în plus, social-democrații par să nu dorească să se delimiteze clar de candidatul Victor Ponta.

În acest context, se ridică întrebarea dacă și în ce măsură Ilie Bolojan poate să reprezinte o alternativă viabilă.

De cealaltă parte, în contextul în care a început anchetarea lui Călin Georgescu, se pune prolema dacă CCR îi va permite să candideze. În caz contrar, mișcarea suveranistă riscă să rămână fără candidat, în contextul în care, cel puțin deocamdată, George Simion refuză să-și depună candidatura și cere partidului să strângă semnături pentru Georgescu.

Suveraniștii mai au puțin timp să pregătească o alternativă la candidatura lui Georgescu, având în vedere că după decizia CCR va fi prea târziu.

„Adevărul” a analizat posibilele scenarii cu analiștii politici Cristian Hrițuc, Cristian Pîrvulescu și George Jiglău.

Hrițuc: „PSD nu își dorește candidatura lui Bolojan. În PNL nu e o masă critică”

Analistul politic Cristian Hrițuc susține că posibilitatea ca Antonescu să fie înlocuit cu Bolojan este mai mică pe fiecare zi ce trece. „O parte mare a societății civile își dorește mai mult acest lucru decât își dorește și PSD și PNL. Din punctul meu de vedere, PSD nu își dorește o asemenea candidatură, pentru că e fericit că are mai multe opțiuni de joc în turul 2, chiar dacă n-ar intra Crina Antonescu”, explică el.

PSD are posibilitatea să facă o înțelegere cu George Simion, în ipoteza în care Călin Georgescu nu va candida, sau chiar cu Victor Ponta, este de părere analistul.

„Deci PSD poate să se îndrepte și către un candidat, așa zis, suveranist, pentru că electoratul lui face mai degrabă priză cu un candidat de genul acesta decât cu un alt tip de candidat”, explică el.

Pe de altă parte, Hrițuc crede că în interiorul PNL nu se va forma o masă critică care să ceară schimbarea lui Crin Antonescu și o posibilă candidatură lui Bolojan. „Nu sunt semne, toate declarațiile liderilor infirmă o ipoteză de schimbare. Mai e și presiunea cu privire la timp, deoarece suntem pe ultima sută de metri și o schimbare vine cu probleme. Ne-ar trebui un eveniment extern foarte puternic care să ducă la un astfel de scenariu”, arată Hrițuc.

În scenariul în care Călin Georgescu candidează și ajunge în turul II, analistul susține că cele mai mari șanse să-i fie contracandidat le are Nicușor Dan. „Pentru că în acest moment Crin Antonescu nu reușește să intre cu adevărat în campanie. E un actor periferic și ar pierde voturi în favoarea lui Ponta, ar pierde voturile pe care le pierde de fapt PSD-ul în favoarea altor candidați din zona așa-zis, suveranistă. Și atunci, din punctul meu de vedere, Nicușor Dan ar putea coagula electoratul mai radical pro-european, dar ar beneficia și de voturi din zona PNL și atunci am avea un tur II între Nicușor Dan și Georgescu.”

Dacă vorbim pe scenariul în care Georgescu nu candidează, analistul îl vede pe Crin Antonescu tot cu a doua șansă în spatele lui Nicușor Dan, pentru că o mare parte din electoratul PSD se va duce către Ponta sau către alți candidați așa-ziși suveraniști.

„Probabil vom avea un tur doi între Nicușor Dan și candidatul X din zona suveranistă”

„Și probabil vom avea un tur doi între Nicușor Dan și candidatul X din zona suveranistă. Acestea sunt estimări pe baza comportamentului electoratului așa cum îl vedem că se manifestă în online, pe niște constatări empirice, pentru că nu avem niște sondaje credibile la această oră. Avem doar un singur sondaj al lui Nicușor Dan, care confirmă cam ce vă spun acum”, a concluzionat Hrițuc.

Analistul crede că dacă coaliția PNL-PSD ar fi avut sondaje în care Crin Antonescu stătea bine, adică să fie pe locul II, cele două partide le-ar fi făcut publice.

Hrițuc este de părere că ancheta care-l are în centru pe Călin Georgescu ajută pe termen scurt tabăra suveratistă, deoarece se produce o victimizare în rândul electoratului.

„Din punctul meu de vedere, sunt întrunite toate elementele ca în cazul unei contestații la Curtea Constituțională candidatura lui Georgescu să fie respinsă și se poate studia foarte ușor motivația deciziei Curții în cazul Șoșoacă. Acolo se spunea: candidatul la președinție trebuie să respecte întru totul Constituția după depunerea jurământului dar și înainte, tocmai pentru că președintele este garantul respectării Constituției. Tot ce a făcut Georgescu este de zece ori mai grav decât declarațiile doamnei Șoșoacă, iar acuzațiile care sunt aduse de procurori cu privire la schimbarea ordinii constituționale, îmi pare că sunt primul argument care stă în picioare pentru invalidarea unei posibile candidaturi a lui Georgescu”, explică analistul.

El nu crede că popularitatea lui Georgescu se va transfera foarte ușor unui eventual succesor al său din partea suveraniștilor. „Pentru că voturile oamenilor nu sunt ca sacii de cartofi să treacă de la un candidat la altul și această ipoteză e susținută cu situații similare din alte campanii electorale.”

„Dacă România e un stat de drept, Georgescu nu va fi lăsat să candideze”

Profesorul Cristian Pîrvulescu susține că la modul în care funcționează secretomania în România, am fi aflat deja dacă s-ar fi decis înscrierea lui Ilie Bolojan în cursa electorală. „Mai este foarte puțin timp pe care îl are la dispoziție coaliția. Trebuie să strângă 200.000 de semnături. Nu spun că ar fi imposibil, dar este dificil. Acum PNL strânge semnături pentru Crin Antonescu împreună cu PSD și cu UDMR. Deci este puțin cam dificil să se facă acum o schimbare.”

Pîrvulescu aduce aminte de declarația făcută de Bolojan, sâmbătă, la conferința de presă de la Chișinău, în urma întâlnirii cu președinta Maia Sandu. „Din punctul meu de vedere a fost o declarație clară”, susține analistul. Pîrvulescu a parafrazat declarația președintelui interimar: „avem un candidat, iar candidatul este Crin Antonescu. Eu am alte treburi. Încerc să las celui care va deveni președintele României o moștenire cât mai sigură”.

PNL va lucra din plin pentru a mobiliza electoratul în favoarea lui Crin Antonescu, crede el. „Dacă o jumătate din electoratul PSD și o treime din electoratul UDMR fac aceeași treabă, Antonescu intră în turul II. Deci nu cred că în acest moment domnul Bolojan mai poate candida și că intenția sa, care probabil a existat, mai este actuală.”

Pîrvulescu nu vede posibil un scenariu în care Georgescu va fi candidat. „Dacă România e un stat de drept, un om precum Georgescu nu are cum să fie candidat, pentru că avem situația din 2024 cu Diana Soșoacă, când afirmațiile erau mult mai puțin grave decât cele pe care le face Georgescu. Acum situația s-a înrăutățit.”

Profesorul susține că nu există candidați de extremă dreaptă „de rezervă”, în contextul în care Simion a refuzat să-și depună candidatura. „Dacă Simion nu-și depune candidatura, știți care e problema? Curtea Constituțională decide după ce se încheie depunerea candidaturilor, nu înainte. Strategia de rezervă ar fi însemnat că există o candidatură a lui Simion, dar se pare că acesta nu vrea să-și depună candidatura. Va încerca Becali, dar Becali e Becali...”

În absența lui Georgescu, care este previzibilă, Pîrvulescu se așteaptă să nu intre în competiție niciun alt candidat cu declarații similare cu ale lui Georgescu, precum Diana Șoșoacă sau alții.

„Ponta va încerca”

Victor Ponta va încerca să ajungă în turul II. „Numai că Ponta încearcă să convingă că este un autentic lider de extremă dreaptă, dar o să trebuiască să se confrunte cu o situație neplăcută. Este vechi politician, a intrat în Parlament cu PSD și acum se împotrivește politicii PSD. PSD este de o ambiguitate absolută. PSD susține o aberație și anume faptul că Ponta s-a autosuspendat, deci nu îl pot exclude. Cineva care s-a autosuspendat din partid rămâne membru suspendat. Deci ei dacă vor, pot să îl elimine din partid, dar nu vor. Aici este o perversitate a partidului care lasă multe de discutat”, crede profesorul.

Pe de altă parte, Pîrvulescu nu este deloc convins că Marcel Ciolacu își dorește ca Ponta să devină președintele României, pentru că în acel moment viitorul său de lider de partid este compromis.

În contextul în care nu vor candida extremiști, analistul crede că în turul II se vor confrunta Nicușor Dan și Crin Antonescu. „Electoratul antisistem nu va vota cu Antonescu, ci mai degrabă cu Nicușor Dan.”

Pentru Ponta va fi foarte dificil să reușească fără infrastructură de partid solidă și oficială, să ajungă în turul 2, spune analistul.

„Va fi foarte greu, dar nu imposibil. Numai că nu va avea mijloacele pe care le-a avut Georgescu. Acum nu știu dacă Rusia lucrează sau nu pentru Ponta, pot să-mi imaginez orice, dar chiar și așa, Georgescu a putut beneficia de alura celui care este total în afara sistemului. La Ponta va fi puțin mai complicat, în plus, bănuiesc că cei care fac campanie au învățat ceva din experiența din noiembrie și din modul în care fac campanie pe TikTok cei care susțin grupările anti-sistem”, detaliază profesorul.

Ponta are totuși susținere, nu pleacă de pe o poziție necunoscută. „Nu scapă de sub radar. Ponta este, în momentul de față, detectat de radar. Georgescu a scăpat total. El a mers pe sub radar. A fost o acțiune de comando electoral însoțită, după cum am văzut, de o încercare de acțiune de comando de lovitură de stat militară, care s-a desfășurat foarte bine și care a scăpat total sau aproape total de sub control. Acum vedem că apar înregistrări, adică că lucrurile nu erau chiar necunoscute, dar cert este că România nu a fost deloc protejată atunci. Ponta nu este în situația lui Georgescu, dar va încerca să profite maximum.”

Ponta este acum anti-globalist, continuă mesajele anti-Soros, deși, susține, analistul, s-a întâlnit cu Soros și a discutat cu Soros, acum un deceniu, probleme cât se poate de sociale, precum cea legată de finanțarea pe care Soros a dat-o Băncii Mondiale pentru rezolvarea problemelor de educație a romilor din zonele dezavantajate.

„Simion nu va candida deoarece mizează pe presiuni față de CCR”

„Pe de altă parte, celălalt erou al anti-sorosismului și al anti-globalismului, Călin Georgeșcu, câtă vreme a fost șef de ONG-uri, a colaborat și cu Fundația pentru o Societate Deschisă, cu Fundația Soros, a colaborat și cu USAID-ul de unde a avut bani. Îmi plac acești oportuniști care acum strigă că sunt trumpiști, dar înainte au profitat masiv de lucrurile astea. Sunt nerușinați. Asta e cuvântul”, a explicat Pîrvulescu.

El crede că Simion nu va candida, deoarece mizează pe faptul că Curtea Constituțională va fi sensibilă la presiunile americane directe și indirecte asupra României, precum cele din cazul Tate, și va permite candidatura lui Georgescu.

„Dacă Curtea Constituțională nu-și respectă mandatul și nu elimină candidații care sunt anticonstituționali, înseamnă că România e pierdută. Oricâte presiuni s-ar face din punct de vedere politic, pentru că aud că s-ar face presiuni politice, așa ceva este inadmisibil. Iar faptul că adună câteva mii de oameni care să protesteze, nu e semnificativ. Adică Curtea Constituțională nu acționează în funcție de proteste, ci acționează în raport cu Constituția”, susține Pîrvulescu.

Analistul concluzionează arătând că există nenumărate dovezi care să permită Curții Constituționale să nu valideze candidatura lui Călin Georgescu, de la „cheltuielile zero pentru campanie” la „un adevărat batalion „Wagner” care lucrează în Africa cu urmașii lui Prigojin și care vin cu idei incredibile pe care vor să le aplice în România”.

„Dacă n-au strâns semnături până acum, nu știu dacă mai este timp să facă acest lucru”

Lectorul universitar şi analistul politic George Jiglău, preşedintele Centrului pentru Studierea Democraţiei din cadrul UBB, se întreabă dacă mai este timp pentru o schimbare de candidat la coaliția PNL-PSD: „E 3 martie, mai au 12 zile și trebuie să depună semnăturile. Dacă n-au strâns semnături până acum, nu știu dacă mai este timp să facă acest lucru. Sigur, nu ar fi exclus, dar ar trebui să se cam știe dacă se strâng semnături pentru Bolojan”.

În ceea ce privește evoluția candidatului Crin Antonescu, Jiglău susține „Mi se pare că el face ce trebuie să facă acum”.

Din păcate, spune el, nu există sondaje pentru a vedea cum stau candidații. „E foarte greu de aproximat rezultatele, în sensul că să presupunem că este așa cum a declarat astăzi Antonescu într-un interviu, anume că e pe locul 2 în sondajele lor. Nu avem nicio garanție că, de fapt, cele 3 partide care spun că îl susțin vor vota cu el. Pentru că în 24 noiembrie s-a văzut și în zilele de după cu atât mai mult, că în teritoriu sau chiar și mai la vârful partidelor, se pot întâmpla multe. E clar că și în PSD și-s convins că și în PNL, și chiar și în UDMR, există și alegători și oameni din teritoriu care sunt cât se poate de apropiați de tabăra cealaltă, suveranistă”, explică Jiglău.

Orice ar face Antonescu în momentul acesta, nu poate să-i ofere garanția că va fi votat de către alegătorii celor trei partide din alianță. „El funcționează acum ca un candidat și în absența unor sondaje nu știu cum s-ar putea vedea că nu-și intră neapărat în mână. Din nou, și dacă ar fi așa, nu știu dacă mai e timp fizic să se schimbe candidatul acum”, a concluzionat Jiglău.