Premierul Ilie Bolojan poate promova pachetul trei de măsuri fiscale prin Ordonanţă de Urgenţă

„Adoptarea prin Ordonanţă de Urgenţă, dacă este posibilă, face că legislaţia să apară într-un timp foarte scurt, sigur, existând riscul modificării ulterioare în Parlament. Partea de angajare a răspunderii evită, să spunem, riscul modificării ulterioare, dar este o procedură care poate să dureze două-trei săptămâni, inclusiv o posibilă contestaţie la Curtea Constituţională”, a explicat premierul Ilie Bolojan la RFI.

Cum legislaţia necesară adoptării bugetului în luna februarie trebuie elaborată rapid, presupun că premierul va folosi calea OUG. Teama premierului că OUG devine lege şi trebuie dezbătută în parlament, cu posibile modificări, nu este consistentă. Ar trebui ca AUR să se înţeleagă cu PSD pe măsuri de reforme economice, ceea ce este foarte greu de presupus.

AUR reproşează PSD că nu a votat moţiunile de cenzură anterioare, iniţiate de Simion, şi nu cred că va da sprijinul acum PSD în parlament să treacă modificările la pachetul trei de măsuri fiscale.

Pe urmă, politicile economice susţinute de AUR sunt departe de cele susţinute de PSD, nu au cum să se înţeleagă.

Timpul dezbaterii parlamentare este foarte lung, plus eventuale contestări la CCR, plus retrimiterea legii în parlament sau la CCR, de către preşedintele Nicușor Dan, face ca eventualele modificări ale legii să fie active peste câteva luni, când bugetul este deja adoptat şi îşi produce efecte. Ce facem, schimbăm bugetul la jumătatea anului?

Mai grav este cu legea bugetului, care va trebui să treacă prin asumarea răspunderii. Dacă PSD nu îl votează, aduce România în haos legislativ şi instituţional, ce ţară poate funcţiona fără buget atâta timp? Dar atunci îşi asumă şi responsabilitatea pentru ce dezastru provoacă României.

Deja investitorii şi creditorii României ridică din sprâncene şi se întreabă: mai este România de încredere, mai merită să investim în această ţară?

Problema nu este neapărat în pachetul trei de măsuri fiscale, cât de pachetul de relansare economică pe care PSD îl vrea promovat odată cu pachetul trei de măsuri fiscale. Dar la acest pachet susţinut de PSD nu există un studiu de impact, câţi bani necesită funcţionarea sa şi de unde luăm banii? PSD ştie că anul acesta trebuie să coborâm deficitul la 6,4% din PIB, că trebuie să plătim rate şi dobânzi la împrumuturi luate în ultimii 6 ani, că fără aceste împrumuturi derulate în continuare nu mai avem bani de pensii şi salarii bugetare.

Așa că dacă vrea adoptat pachetul său de relansare economică, PSD să spună câţi bani sunt necesari pentru fiecare măsură, şi de unde luăm banii. Altfel este propagandă politică care poate duce România în blocaj, posibil chiar în „junk”.

Sunt voci care explică că este vorba de „relansarea baronilor locali” ai PSD, care de când a venit premier Ilie Bolojan au rămas cam fără „oxigen”, adică fără bani din bugetul de stat cu care erau obişnuiţi.

Şi preşedintele Nicusor Dan a spus aseară la un interviu că nu există acum alternativă la premierul Bolojan, aşa încât slabă nădejde să-l schimbe AUR şi PSD.

O moţiune de cenzură votată şi de PSD, care ar duce la căderea guvernului Bolojan, ar lăsa România în haos, fără sprijinul UE şi al creditorilor, posibil în „junk” dictat de agenţiile de rating. Își asuma PSD răspunderea pentru această situație?

Aşa că PSD să se gândească foarte bine ce face în politică, şi ce consecinţe ar avea acţiunile sale la nivelul conducerii statului.