Bolojan dă asigurări că mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD, din primăvara lui 2027

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, 29 ianuarie, că din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Acesta a primit la Palatul Victoria a primit o delegaţie de investitori, reprezentanţi ai 13 fonduri de investiţii internaţionale, coordonată de Bank of America.

„Din primăvara anului viitor, mandatul de prim-ministru va fi preluat de PSD. Ne propunem să respectăm această înţelegere. În ultimii ani, lucrurile nu au funcţionat bine şi pentru că oamenii politici nu şi-au respectat înţelegerile.

E greu să ne respecte cetăţenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi. România a avut acum nişte lecţii. Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înţeles cu toţii acest lucru şi mă refer la oamenii politici.

În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că, indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcţia pe care am început-o”, a spus Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat transmis de Guvern.

Primar PNL: „Prim-ministrul ne-a spus clar că nu va fi premier PSD”

Vladimir Petruţ, primarul PNL al localităţii Cavnic, a declarat că, într-o discuţie pe care primari liberali au avut-o cu premierul Ilie Bolojan, acesta le-a spus că nu va fi niciun premier PSD la rotativă.

Edilul și-a nuanțat ulterior afirmațiile, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

„Se tot răstălmăcește ce spun eu. Premierul ne-a spus clar că nu va fi premier PSD. Nu am spus că nu se face rotativa sau că PSD nu va fi la guvernare, ci doar că nu va fi premier de la PSD”, a declarat primarul.

Edilul a precizat că partea referitoare la faptul că președintele Nicușor Dan ar dori „premierul lui”, după modelul lui Klaus Iohannis, nu îi aparține premierului Bolojan, ci unui alt lider PNL prezent la discuții.