Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
Viața agenților lui Putin din Moldova se complică

Publicat:
Ultima actualizare:

Perchezițiile și reținerile în dosarul corupției electorale continuă în Republica Moldova și după alegerile parlamentare de duminică.

Dodon în seara alegerilor la sediul Comisiei Electorale Centrale din Chișinău
Dodon în seara alegerilor la sediul Comisiei Electorale Centrale din Chișinău

Poliția a precizat că descinderile de marți dimineață vizează spălarea banilor și finanțarea ilegală a partidelor și a unor concurenți electorali. Dis-de-dimineață a fost reținut fostul jurnalist Gabriel Călin, președinte al Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM), candidat la alegerile parlamentare de duminică, 28 septembrie.

Percheziții au avut loc și la un alt membru al formațiunii. Este vorba de vloggerul Vitalie Florea - ambii creatori de conținut pe rețelele de socializare și promotori ai narațiunilor rusești. Florea a confirmat într-o postare pe Facebook că oamenii legii i-au percheziționat casa, dar nu l-au reținut. Și mai spune că nu îi este clar statutul său în dosar.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a confirmat reținerea liderului unei formațiuni politice extraparlamentare. Alte detalii încă nu au fost oferite, deoarece acțiunile de urmărire penală continuă.

Sume masive confiscate de autoritățile de securitate de la Chișinău înaintea alegerilor parlamentare
Sume masive confiscate de autoritățile de securitate de la Chișinău înaintea alegerilor parlamentare


Banii veneau printr-o bursă prin care Putin își finanțează războiul din Ucraina

Portalul NewsMaker scrie că UCSM ar fi beneficiat de sume în criptomonede, care veneau prin mai multe portofele electronice de la o bursă din Federația Rusă, interzisă pe teritoriul UE și care este responsabilă de finanțarea războiului din Ucraina.

Potrivit unei investigații Anticorupție.md din 2017, Călin a fost fondatorul mai multor site-uri care, în perioada statului capturat (2015-2019) prin intermediul PDM, publicau materiale denigratoare la adresa oponenților politici ai oligarhului Vladimir Plahotniuc.

Începând cu toamna anului 2022, Gabriel Călin a promovat „protestele” contra cost organizate de Partidul Șor (interzis în 2023) și pe liderii acestuia. A devenit activ pe TikTok, Telegram și Youtube, unde distribuia falsuri și narațiuni ale propagandei ruse. Cu trei luni înainte de alegeri, când a apărut zvonul că mai multe partide afiliate fugarului condamnat Ilan Șor nu vor fi admise în alegeri, Gabriel Călin a preluat conducerea UCSM.

Potrivit unor surse, oamenii legii ar fi ajuns la Gabriel Călin după ce persoanele reținute săptămâna trecută ar fi acceptat să colaboreze cu poliția și au făcut denunțuri despre traseul banilor trimiși pentru deturnarea alegerilor din Moldova de către Rusia. La scrutinul parlamentar din 28 septembrie, UCSM a acumulat 1.837 de voturi, adică 0,12%.

Rețeaua „infoliderilor” pusă pe pauză

Tot marți dimineață, coordonatorii „armatei digitale” a Kremlinului în care s-au infiltrat jurnaliștii moldoveni au anunțat „infoliderii” că rețeaua ia o pauză: „Merităm cu toții o pauză după o săptămână grea”, dar li s-a cerut să „rămână pe fir”.

De asemenea, toate însărcinările transmise în grupul de pe Telegram (prin intermediul căruia era coordonată rețeaua „Info-Lider”) au fost înlăturate până la transmiterea ultimului mesaj.

La "protestul de masă" de jumătate de oră al Blocului Patriotic au venit doar 200 de persoane
La "protestul de masă" de jumătate de oră al Blocului Patriotic au venit doar 200 de persoane


Provocatori din Transnistria la protestul lui Dodon

Și tot marți, poliția a comunicat despre mai multe acțiuni care au avut loc după protestul de luni organizat în fața Parlamentului din Chișinău de Blocul „Patriotic”.

Potrivit oamenilor legii, pe durata manifestației, 31 de persoane – majoritatea din regiunea transnistreană – au fost conduse la inspectoratele Centru și Buiucani pentru documentare. Au fost întocmite 24 de procese-verbale ce vizează încălcarea regulilor de organizare și desfășurare a întrunirilor publice, huliganism, neîndeplinirea obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului.

În timpul audierilor, unii participanți au declarat că urmau să fie plătiți după protest cu 50 – 150 de euro pentru prezență, 500 de euro pentru cei care aduceau noi persoane și 250 de euro pentru cei care filmau și publicau imagini pe rețelele sociale.

La protest, pro-rușii Igor Dodon (cercetat pentru trădare de patrie în favoarea Rusiei) și Vasile Tarlev au declarat că nu recunosc rezultatele scrutinului și au anunțat că au depus la CEC sesizări cu privire la presupuse abateri. Dodon a spus că Blocul „Patriotic” ar putea organiza proteste în zilele următoare și le-a cerut susținătorilor să urmărească anunțurile formațiunii.

Coordonatorul era tot din Transnistria

Duminică seara, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor de vot, poliția moldovenească a reținut trei persoane, inclusiv doi frați din regiunea transnistreană angajați ai structurilor de forță din stânga Nistrului. Ei erau liderii responsabili de coordonarea, monitorizarea și aprovizionarea logistică a grupurilor de protestatari ce urmau să provoace mulțimea (prin explozia unor materiale pirotehnice) la protestul ce urma să înceapă la miezul nopții de duminică spre luni în fața Comisiei Electorale Centrale.

Igor Dodon și Vasile Tarlev au mers la CEC în acea noapte împreună cu un grup mic de susținători, au scandat „Rușine!” și s-au retras subit, în scurt timp, la sediile partidelor, pentru că poliția le-a dat planul peste cap.

Vitalie Călugăreanu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

