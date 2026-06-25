Bolojan, Fritz și Hunor se întâlnesc din nou, în contextul negocierilor pentru noul Guvern

Premierul interimar Ilie Bolojan se întâlnește joi, 25 iunie, la Palatul Victoria, cu liderul USR, Dominic Fritz, și președintele UDMR, Kelemen Hunor, potrivit unor surse politice. Întâlnirea are loc în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, partidele urmând să îi prezinte președintelui până vineri concluziile discuțiilor.

Inițial, vizita lui Nicușor Dan în Polonia era programată să dureze până duminică, 28 iunie, însă președintele se pare că își va întrerupe deplasarea și va reveni în țară vineri pentru consultările cu liderii partidelor.

Șeful statului participă la Summitul Flancului Estic de la Gdańsk.

Nicușor Dan a declarat miercuri că respinge varianta unei rotative guvernamentale și a precizat că joi vor continua negocierile dintre partide, urmând ca vineri formațiunile politice să revină la Cotroceni cu o concluzie privind susținerea viitorului Guvern.

„După cum știți am avut o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, iar partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din guvern, un guvern minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși, să închidem cât de curând”, a declarat Nicușor Dan.

Ulterior, acesta a spus că există șanse reale ca România să aibă un nou Guvern până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înţeleagă. Din ce-au anunţat public - eu cred că cine anunţă ceva public trebuie să se ţine de cuvânt - se întrevede şansa unui guvern, sper până la sfârşitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum”, a spus președintele.

Între timp, conducerea PSD a decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu, președintele partidului, pentru funcția de premier.

„PSD a decis în unanimitate să își asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.

Am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei ministeriale. PSD își poate asuma guvernarea doar în condiții clare și transparente. De aceea, am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni prooccidentale din Parlament”, a declarat Grindeanu la Parlament.