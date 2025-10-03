Bolojan, despre nevoia de disciplină financiară: „Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectați și nu intră în bugetul statului”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 3 octombrie, că majorarea taxelor nu are efecte reale dacă banii nu sunt colectați la buget, subliniind nevoia de disciplină financiară și digitalizare a instituțiilor fiscale.

„Sunt două constante pe care niciun guvern nu le va putea evita şi pe care trebuie să le urmărim. E vorba să ne încasăm veniturile şi, de asemenea, să limităm şi să reducem cheltuielile de funcţionare. Doar în felul acesta vom avea nişte bugete echilibrate şi vom putea finanţa investiţiile pentru a crea condiţii de dezvoltare. De ce trebuie să ne încasăm în continuare taxele şi impozitele şi să facem eforturi pentru asta? Pentru că degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectaţi şi nu intră efectiv în bugetul statului”, a spus Bolojan într-o conferință de presă.

Premierul a punctat că finalizarea digitalizării ANAF și a Vămii, combaterea evaziunii fiscale, limitarea prețurilor de transfer și combaterea muncii la negru sunt esențiale pentru consolidarea veniturilor statului.

În același timp, șeful Executivului a subliniat urgența reformei administrației publice locale și centrale, pe care o consideră inevitabilă.

„Trebuie să fie mai eficientă pentru că nu mai putem suporta costurile pe care astăzi le achităm lună de lună. Deci o reducere de cheltuieli, un calcul corect al posturilor care acolo unde există un surplus să rezulte reducerea acestor posturi este o necesitate. Sper să fie pusă în practică în perioada imediat următoare”, a precizat Bolojan.

Acesta a mai afirmat că transferurile bugetare către autorități ar trebui să fie direct proporționale cu gradul de încasare al taxelor și impozitelor locale, pentru a responsabiliza administrațiile.

Premierul a vorbit și despre comasarea și fuzionarea unor autorități și servicii deconcentrate, oferind ca exemplu multiplele structuri județene ale Ministerului Agriculturii, care ar putea fi reorganizate pentru a reduce cheltuielile și numărul de posturi de conducere.

Totodată, Bolojan a anunțat că Guvernul caută o formulă constituțională pentru a pune în practică interdicția cumulului pensiei cu salariul.