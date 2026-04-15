Ilie Bolojan a discutat la telefon cu Peter Magyar. Premierul român a atins și subiectul comunității maghiare din România

Premierul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri o convorbire telefonică cu Peter Magyar, prim-ministrul ales al Ungariei. Șeful Executivului de la București l-a felicitat pe oficialul ungar pentru rezultatul obținut la alegeri, atât în nume personal, cât și în numele Guvernului României, potrivit unui comunicat transmis de Guvern.

Discuția s-a concentrat pe stadiul relațiilor bilaterale și pe direcțiile de cooperare dintre cele două state.

„În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria. A fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei. Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale”, se arată într-un comunicat transmis de Guvernul României

La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes lui Peter Magyar în preluarea mandatului și l-a invitat să efectueze o vizită oficială la București.

Amintim că marți, 14 aprilie, Vlad Gheorghe, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a anunțat că i-a cerut noului premier al Ungariei, Péter Magyar, să investigheze fondurile publice trimise din bugetul țării în România, „în numele «investițiilor» pentru comunitățile maghiare”.

„Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán. Nu vorbim doar despre bani. Vorbim despre influență politică construită cu bani publici, inclusiv pe teritoriul României”, a transmis acesta.

Vlad Gheorghe a subliniat că aceste fluxuri financiare trebuie analizate până la capăt, iar cei responsabili trași la răspundere.

Ce înseamnă pentru România schimbarea din Ungaria

Victoria lui Péter Magyar va avea efecte și asupra relațiilor româno-ungare, susține politologul Sergiu Mișcoiu. Profesorul român decorat de Franța a explicat, pentru „Adevărul”, în ce fel se reconfigurează harta relațiilor Ungariei cu România și Uniunea Europeană.

„Autoritățile de la București au fost puse de multe ori într-o situație delicată. Acceptarea faptului că în fiecare an Viktor Orbán venea în România de mai multe ori în vizite private sau oficiale, dar mai ales acceptarea faptului că venea la școala de vară de la Băile Tușnad și pronunța discursuri în care lua în derâdere autoritățile de la București. Autoritățile care nu au făcut nimic în acest sens, totul de dragul menținerii UDMR la guvernare, de dragul menținerii unor relații cordiale, însă evident că o bună parte din decidenții de la București sunt acum mulțumiți de faptul că nu mai avem de-a face cu Orbán, avem un nou premier care va avea un discurs sensibil diferit de cel al predecesorului său. Vom asista la o îmbunătățire a relațiilor bilaterale și la încheierea unei serii de noi acorduri, inclusiv în zona aceasta de afaceri între cele două țări”, consideră Mișcoiu.