Breaking Băsescu cere înapoi vila de protocol și restituirea drepturilor pierdute în ultimii trei ani. Ce decizie ia Guvernul

Traian Băsescu a cerut Administrației Prezidențiale să i se o repartizeze vilă de protocol, dar și restituirea tuturor drepturilor pierdute, după Decizia Curții Constituționale a României. Acesta a solicitat indemnizația de fost președinte din ultimii 3 ani.

Administraţia Prezidenţială a pus în aplicare prevederile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 319/01.07.2025 de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

„Domnul Traian Băsescu, fostul președinte al României, a formulat către Administrația Prezidențială o cerere prin care solicită să se dispună măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor articolului 2, din Legea nr. 406/2001, privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, cu modificările și completările ulterioare, urmare a deciziei Curții Constituționale a României”, se arată în documentul Administrației Prezidențiale.



Prin aceeași adresă, Traian Băsescu a transmis că este îndreptățit la plata indemnizației lunare în cuantum de 75 la sută din indemnizația acordată președintelui României, aflat în exercițiu, începând cu data de 23.03.2022, dată la care Administrația Prezidențială a încetat plata indemnizației.

Cu privire la cuantumul sumei, în acest moment nu poate fi comunicat în acest moment, având în vedere existența, pe rolul Curții de Apel București, a Dosarului nr. 4765/2/2022.

Vineri, 8 august, va avea o ședință de Guvern în care se va discuta despre atribuirea unei vile de stat către fostul președinte Traian Băsescu, potrivit Antena 3.