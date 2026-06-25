Video Fostul ministru Bogdan Ivan, implicat într-un accident rutier în centrul orașului Bistrița: a intrat cu mașina pe interzis și a lovit un autobuz

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a fost implicat într-un accident rutier produs în centrul municipiului Bistrița, în apropierea Primăriei. Autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autobuz, potrivit informațiilor locale.

Mașina condusă de parlamentar, în care se afla și soția acestuia, a intrat în coliziune cu un autobuz care circula regulamentar în zonă.

În urma impactului, partea din față a mașinii a fost grav avariată, potrivit Vocea Bistriței. Conform acelorași informații, deputatul nu ar fi acordat prioritate autobuzului și a pătruns pe un sector de drum cu sens unic din direcția interzisă.

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma accidentului.

Atât deputatul, cât și soția sa, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.