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Video Fostul ministru Bogdan Ivan, implicat într-un accident rutier în centrul orașului Bistrița: a intrat cu mașina pe interzis și a lovit un autobuz

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Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, a fost implicat într-un accident rutier produs în centrul municipiului Bistrița, în apropierea Primăriei. Autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autobuz, potrivit informațiilor locale.

Mașina deputatului Bogdan Ivan Foto: Vocea Bistriței
Mașina deputatului Bogdan Ivan Foto: Vocea Bistriței

Mașina condusă de parlamentar, în care se afla și soția acestuia, a intrat în coliziune cu un autobuz care circula regulamentar în zonă.

În urma impactului, partea din față a mașinii a fost grav avariată, potrivit Vocea Bistriței.  Conform acelorași informații, deputatul nu ar fi acordat prioritate autobuzului și a pătruns pe un sector de drum cu sens unic din direcția interzisă.

Bogdan Ivan și soția acestuia Foto: Vocea Bistriței/FB
Bogdan Ivan și soția acestuia Foto: Vocea Bistriței/FB

Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma accidentului.

Atât deputatul, cât și soția sa, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

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