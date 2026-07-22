Bogdan Ivan propune reducerea TVA la carburanți și a accizei la motorină. Fostul ministru al Energiei cere plafonarea adaosului comercial

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că a depus în Parlament o inițiativă legislativă prin care propune reducerea TVA la carburanți de la 21% la 19%, diminuarea accizei la motorina standard și o serie de măsuri menite să reducă prețurile la pompă.

„TVA redus la combustibili și acciză redusă la motorină standard. Acum! Soluția este în inițiativa legislativă pe care am depus-o astăzi la Parlament. O soluție susținută total de Partidul Social Democrat”, a transmis Bogdan Ivan.

Potrivit fostului ministru, proiectul prevede și reinstituirea situației de criză pe piața carburanților, plafonarea adaosului comercial pe întreg lanțul valoric și condiționarea exportului de motorină de acordul Ministerului de resort.

Bogdan Ivan susține că PSD a depus un proiect asemănător în urmă cu trei săptămâni, însă acesta a fost respins.

„Faptul că principalul partid de dreapta s-a opus a făcut ca prețul motorinei standard să crească de la 1 iulie, de la 8,80 lei/litru la 9,50 lei, în medie”, a afirmat fostul ministru.

El consideră că majorarea prețurilor la carburanți afectează atât populația, cât și economia.

„Prețurile mari la combustibili nu ajută nici industria de profil, nici economia și nici oamenii de rând. «Ajută», în schimb, Guvernul care taxează mai mult banii românilor direct la pompă. Prețuri mai mari, venituri mai mari la buget”, a spus Ivan.

Fostul ministru al Energiei a făcut apel la parlamentari să susțină proiectul în sesiunea extraordinară a Parlamentului, programată în perioada 27–31 iulie.

„Nu folosiți această inițiativă pentru răfuieli politice sau ideologice. Am mare încredere că, în absența unui ordin de partid, 99% dintre parlamentari ar vota pentru reducerea prețului carburanților în această formă”, a declarat Bogdan Ivan.

Pe agenda sesiunii extraordinare se vor afla proiecte necesare pentru implementarea PNRR, dar și două inițiative generate de atacul cibernetic asupra ANCPI.