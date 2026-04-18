Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
Bogdan Ivan anunță că a negociat la Washington investiții de 3,5 miliarde de euro în energie

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat în această săptămână un pachet amplu de investiții și finanțări externe pentru sectorul energetic românesc, în urma unor discuții purtate la Washington cu instituții financiare internaționale și autorități americane. 

Bogdan Ivan, ministrul Energiei Foto: FB

„În această săptămână am avut întâlniri la cel mai înalt nivel cu Banca Mondială, administrația americană, Department of Energy, US EXIM Bank, State Department, DFC și MIGA/IFC pentru a atrage finanțare și parteneriate pentru cele mai importante proiecte energetice ale României”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan. 

Potrivit acestuia, discuțiile au vizat proiecte strategice din domeniul energiei nucleare, al gazelor naturale și al infrastructurii de transport energetic, cu un volum total de investiții estimate la aproximativ 3,5 miliarde de euro.

Unul dintre cele mai importante rezultate anunțate este legat de energia nucleară. România ar putea primi finanțare de până la 3 miliarde de dolari pentru modernizarea Unității 1 de la Cernavodă, iar negocierile pentru Unitățile 3 și 4 sunt în desfășurare, inclusiv cu US EXIM Bank. 

„Pentru nuclear, am avansat concret: finanțare de până la 3 miliarde de dolari pentru modernizarea Unității 1 de la Cernavodă, discuții în curs pentru finanțarea Unităților 3 și 4, inclusiv cu US EXIM Bank”, a precizat Bogdan Ivan.

Oficialul susține că dezvoltarea acestor unități ar putea avea un impact semnificativ asupra sistemului energetic național, generând aproximativ 19.000 de locuri de muncă și asigurând circa 33% din producția de energie nucleară a României.

În paralel, ministrul Energiei a anunțat sprijin pentru proiectele din Marea Neagră, precum și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport al gazelor naturale și interconectarea regională. „Am obținut sprijin direct pentru proiectele din Marea Neagră, pentru infrastructura de transport al gazelor și pentru întărirea rolului României în regiune”, a transmis acesta.

Totodată, a fost securizată o finanțare de 495 de milioane de dolari destinată extinderii rețelei de transport gaze și consolidării interconectării energetice regionale.

Un alt punct important al anunțului vizează rafinăria Petrotel, pentru care România a obținut o derogare OFAC valabilă până la 29 octombrie 2026.

„Petrotel asigură 21% din producția națională, iar odată cu repornirea rafinăriei ne putem acoperi integral necesarul de benzină, peste 60% din consumul de motorină și o parte importantă din consumul de combustibil pentru aviație”, a explicat ministrul.

Bogdan Ivan a subliniat că toate aceste demersuri au ca obiectiv reducerea dependenței energetice și creșterea stabilității pieței interne.

„Toate aceste demersuri au un singur scop: mai multă stabilitate, mai puțină dependență și costuri mai predictibile pentru români”, a precizat ministrul Energiei.

Top articole

image
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul astronomic al anului
digi24.ro
image
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Orașul din România în care o garsonieră se vinde cu doar 6.000 euro acum, în luna aprilie 2026
gandul.ro
image
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
mediafax.ro
image
Cristi Chivu, erou la Milano după ce Inter a pus o mână pe titlu: „Ești iubit, Mister!”
fanatik.ro
image
Cazul dispariției a 552 de obiecte de patrimoniu din aur și argint. Infracțiunea a fost descoperită la pensionarea unui angajat al Muzeului Regiunii Porților de Fier din Drobeta-Turnu Severin
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
observatornews.ro
image
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
Prețurile la imobiliare au crescut enorm în ultimii 10 ani în România. Cum stau țările europene la acest capitol
playtech.ro
image
Alex Cîmpanu e pe val în China! Dezvăluiri despre viața în unul dintre cele mai futuriste orașe: „Trece trenul prin bloc la etajul 28”
fanatik.ro
image
Decizia care promite rezolvarea crizei din justiția română. Când se vor vedea efectele: „Un mesaj pe care îl așteptam de ani de zile”
ziare.com
image
Anunțul-surpriză al lui Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns la un pas de titlu: ”Niciodată”
digisport.ro
image
FOTO Întreaga lume se uită spre România: Descoperirea care zguduie istoria – o mega-structură de 6.000 de ani arată că oamenii trăiau fără lideri
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Sâmbăta Luminată, tradiții și semnificații. Ce nu ar fi bine să faci astăzi
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Tot ce trebuie să știi despre sexul oral
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală

Click! Pentru femei

image
Sandra Bullock s-a retras din Hollywood timp de patru ani, după moartea iubitului ei

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!