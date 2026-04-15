Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
România mizează pe US EXIM pentru marile proiecte strategice, inclusiv din domeniul energiei nucleare. Anunțul ministrului Bogdan Ivan

România își consolidează planurile pentru dezvoltarea marilor proiecte energetice prin discuții privind finanțarea acestora de către Export-Import Bank of the United States, a anunțat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Bogdan Ivan a prezentat rezultatele vizitei sale la Washington. FOTO: Facebook/Bogdan Ivan

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat miercuri, 15 aprilie, că vizita la Washington D.C. a inclus mai multe discuții privind finanțarea proiectelor energetice strategice ale României.

Acesta a precizat că, după întâlnirea cu reprezentanții Băncii Mondiale, la  a continuat dialogul cu Export-Import Bank of the United States, reprezentată de președintele instituției, John Jovanovic, pe tema susținerii investițiilor majore din sectorul energetic.

El a subliniat că discuțiile au vizat în special proiecte din domeniul energiei nucleare, dar și alte investiții strategice în care componenta americană ar putea contribui cu finanțare, tehnologie și capacitate de implementare. În contextul presiunilor asupra pieței energetice și securității aprovizionării, ministrul a arătat că România urmărește parteneriate financiare concrete, menite să transforme proiectele strategice în investiții realizabile, cu impact direct asupra economiei și sistemului energetic.

„România deschide finanțarea pentru proiecte energetice strategice prin US EXIM

După întâlnirea cu reprezentanții Băncii Mondiale la Washington, D.C., am continuat discuțiile despre finanțarea proiectelor energetice strategice, alături de John Jovanovic, președintele Export-Import Bank of the United States.

Într-un context regional complicat, cu presiune pe competitivitate, pe costurile energiei și pe securitatea aprovizionării, avem nevoie de proiecte mari care să intre în execuție cu finanțare solidă, predictibilă și adaptată dimensiunii lor.

Am pus pe masă extinderea cooperării pe proiectele, unde EXIM are relevanță directă, în special în zona nucleară, dar și pe alte investiții strategice unde componenta americană poate aduce finanțare, tehnologie și capacitate de execuție.

România nu caută formule generale, ci parteneriate financiare aplicate, care să transforme proiectele strategice în investiții realizabile, cu efect direct în economie, în lanțurile industriale și în siguranța sistemului energetic”, a anunţat, miercuri, ministrul Energiei, pe Facebook.

