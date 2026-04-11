Trump anunță că SUA „este pregătită să folosească întreaga forță economică” pentru a ajuta Ungaria, dacă Orban câștigă alegerile

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat vineri, 10 aprilie, că este pregătit „să folosească întreaga forță economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei” dacă premierul maghiar Viktor Orban câștigă alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie.

„Administrația mea este pregătită să folosească întreaga forță economică a Statelor Unite pentru a consolida economia Ungariei, așa cum am făcut și pentru marii noștri aliați în trecut, dacă prim-ministrul Viktor Orbán și poporul ungar vor avea vreodată nevoie.

Suntem încântați să investim în prosperitatea viitoare care va fi generată de continuarea conducerii lui Orbán!”, a transmis Trump pe Truth Social.

Și vicepreședintele SUA, JD Vance, a efectuat o vizită la Budapesta, unde și-a arătat sprijinul față de Orban. Aflat acolo, a criticat în mod repetat ceea ce a numit o ingerință externă fără precedent și „rușinoasă” în alegerile parlamentare din Ungaria. UE a respins acuzațiile.

Ungaria se pregătește de alegeri parlamentare, programate pentru 12 aprilie, iar Viktor Orban, aflat la putere din 2010, se confruntă cu una dintre cele mai dificile competiții electorale de până acum.

Potrivit sondajelor citate de Reuters, partidul de guvernământ Fidesz se află sub presiune din partea opoziției, în timp ce formațiunea Tisza, condusă de Péter Magyar, ar putea obține o majoritate importantă în parlament.