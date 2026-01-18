Ce pensie are Traian Băsescu. Recalcularea și indexările i-au adus 6.000 de lei în plus

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a făcut o serie de declarații privind veniturile sale, precizând că, de-a lungul timpului, pensia i-a fost majorată cu 6.000 de lei.

„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Între timp, au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor, cu recalcularea”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Fostul președinte a menționat că nu i se pare în regulă acest transfer de resurse către zona pensiilor.

„Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru, președinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a mai spus fostul președinte.

În urmă cu câțiva ani, fostul președinte spunea că sistemul pensiilor speciale din România a făcut ca torţionarul Ioan Ficior, condamnat la închisoare pentru infracţiuni contra umanităţii, să aibă pensie de 5.500 de lei, în timp ce el, ca fost preşedinte de stat, fost comandant de navă şi fost primar general, a ieşit cu o pensie de 2.980 de lei.

„Am ieşit cu pensie de 2.980 de lei, comandant de navă, fost ministru, fost primar general, fost preşedinte. Cu asta am ieşit, vă aduc fluturaşul. Iar Ficior, cel care a murit, avea 5.500 de lei, pentru că e la pensii speciale. Deci, un fost preşedinte are o pensie mai mică decât...Dacă ai fost 10 ani preşedinte, vreo 10 prin guverne, 12 ani comandant de navă, ai 2.980, dacă ai fost torţionar, ieşi cu 5.500 de lei”, spunea atunci Traian Băsescu.