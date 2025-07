CCR a decis ca Traian Băsescu să primească înapoi privilegiile de fost președinte, pierdute pentru că a colaborat cu Securitatea

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a câștigat marți la Curtea Constituțională o contestația formulată față de decizia de a i se lua toate drepturile de fost președinte după ce s-a dovedit, definitv și irevocabil, că a fost colaborator al fostei Securități, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Amintim că, prin intermediul Curţii de Apel Bucureşti, fostul șef de stat a atacat la Curtea Constituţională modificările aduse Legii 406/2001, prin care i-au fost retrase privilegiile cuvenite foştilor preşedinţi, printre care dreptul la o vilă de protocol de la RA-APPS şi la dispozitiv de protecţie al SPP, ca urmarea a deciziei privind calitatea sa de colaborator al Securităţii.

Excepţia de neconstituţionalitate

Curtea de Apel Bucureşti a admis o cerere a lui Traian Băsescu şi a dispus sesizarea CCR cu excepţia de neconstituţionalitate privind faptul că foştii preşedinţi îşi pierd privilegiile dacă au în justiţie o decizie definitivă că au colaborat cu fosta Securitate comunistă.

O soluţia pronunţată pe 29.06.2022 de Curtea de Apel Bucureşti suna astfel: „admite cererea de sesizare a Curtii Constitutionale. Sesizeaza Curtea Constitutionala cu excepţia de neconstitutionalitate privind: -art.2, alin.1, lit.t si art.14, alin.1 din Legea nr.554/2004, in masura in care se interpretează, in sensul ca instanta de contencios adminstrativ nu poate dispune suspendarea executării unui act administrativ, atunci cand exista o indoiala serioasă in privinta constitutionalitatii actului cu putere de lege in baza căruia a fost emis actul administrativ. -Legea nr.243/2021. -art.1, alin.3 din Legea nr.406/2001, in privinta sintagmei şi nici persoana despre care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia. Respinge cererea de suspendare a executării, ca neintemeiata. Cu recurs, in 5 zile de la comunicare. Recursul se va depune la Curtea de Apel Bucuresti, sub sancţiunea nulitatii.

Traian Băsescu a solicitat atunci şi suspendarea deciziei SPP prin care i-a fost retras dispozitivul de protecţie, pierzând însă, în primă instanţă procesul.