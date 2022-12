Aurescu, despre boicotul companiilor austriece: Fiecare cetăţean are libertatea de a decide

Șeful diplomației române, a explicat că autoritățile din Românbia nu vor boicota Austria, precizând însă că fiecare cetățean are libertatea de a decide.

„După cum spunea preşedintele Iohannis, autorităţile române nu vor boicota Austria„, a spus Bogdan Aurescu, susținând că, „desigur, veto-ul Austriei rămâne unul nejustificat într-o Europă a principiilor şi cooperării cu bună-credinţă”.

„Ne-am asigurat că transmitem acest mesaj foarte ferm pe toate canalele de dialog, atât cu oficialii austrieci, cât şi cu ceilalţi parteneri europeni. Am reacţionat cu toate instrumentele diplomatice avute la dispoziţie, iar convocarea ambasadorului austriac la MAE, pe care am dispus-o imediat, precum şi chemarea la consultări a ambasadorului român la Viena, pe care de asemenea am decis-o, sunt semnale foarte puternice de dezaprobare pentru a arăta că nu tolerăm astfel de atitudini la adresa României. Şi, evident, toate interesele Austriei pe plan internaţional sunt în atenţia noastră”, a mai subliniat ministrul de Externe al României.

Totodată, Bogdan Aurescu a explicat că, „în acelaşi timp, aşa cum spunea prim-ministrul Ciucă, fiecare cetăţean are libertatea de a decide propria conduită”.

„În altă ordine de idei, am protestat ferm faţă de acuzaţiile inadmisibile şi complet nefondate ale părţii austriece conform cărora companiile austriece din România ar fi fost supuse unor presiuni sau rele tratamente. Aşa ceva nu a existat şi nici nu va exista”, a mai completat ministrul.

Iohannis: Nu va exista un boicot la adresa Austriei din partea statului

Președintele Klaus Iohannis a declarat că situația privind blocarea aderării României la Schengen trebuie tratată cu diplomație de către autoritățile statului român, subliniind că nu va exista un boicot din partea statului la adresa Austriei.

Președintele a precizat că în ceea ce privește eșecul aderării la spațiul de liberă circulație european, „în realitate, există două probleme”: atitudinea Austriei și faptul că votul Olandei a fost unul mixt.

Președintele a explicat astfel că Austria care „acum a votat NU, dar recent Cancelarul austriac a spus că acest vot înseamnă, de fapt, o amânare, nu înseamnă un NU definitiv. Este o nuanțare a poziției. Acest vot a fost valabil și pentru România și pentru Bulgaria”.