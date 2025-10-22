search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
AUR se pregătește de congres. De ce Simion și partidul sunt de nedespărțit: „O organizație foarte personalizată”

Analize Adevărul
Publicat:

AUR se pregătește de organizarea alegerilor interne, context în care președintele George Simion a anunțat că va candida pentru un nou mandat la șefia formațiunii politice. Politologul Cristian Pârvulescu explică legătura strânsă dintre partid și liderul acestuia, precum și amenințările din jurul acestora.

George Simion a câștigat alegerile interne din 2022 FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
George Simion a câștigat alegerile interne din 2022 FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Formațiunea politică va organiza noi alegeri interne pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, acolo unde în urmă cu doi ani adopta strategia electorală pentru 2024. 

„Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creștem și mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura, fie pe moțiunea mea, fie pe altă moțiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie și țara. Așa că noi ne vom ține de Constituția noastră care înseamnă statutul partidului”, a anunțat George Simion.

Organizarea din partidul condus de George Simion a fost recent criticată chiar și de consilierul președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, într-un interviu pentru „Adevărul”, afirmând că toate conducerile județene ale formațiunii sunt numite interimar de șeful de partid. „Acolo alegerile sunt cu aplauze, nu sunt alegeri pe bune și, de altfel, cea mai mare problemă a acestui partid este că, practic, fac numai un simulacru de democrație. Sigur că au Congres, dar gândiți-vă că ei nu au alegeri, nici la nivel local, nici la nivel județean. Iar cei care vin la Congres sunt cei care sunt numiți de cei pe care-i numește Simion”, explica Orban.

Scandaluri interne 

Într-adevăr, formațiunea politică are un istoric zbuciumat. Partidul a fost marcat de-a lungul timpului de diverse scandaluri și scindări, de la plecarea fostului co-președinte Claudiu Tîrziu, până la demisiile reprezentanților din teritoriu, care au acuzat în mai multe rânduri că liderii de filiale sunt impuși de la centru.

Un astfel de episod s-a desfășurat recent, în filiala din Sibiu, unde au curs demisiile după plecarea liderului de filială. Situația a fost reglată la scurt timp, iar deputatul de Alba, Călin Gheorghe Matieș, a fost numit la conducerea AUR Sibiu, în calitate de coordonator județean interimar, după demisia lui Sebastian Suciu din funcția de președinte, celelalte demisii fiind retrase. 

Un moment marcant a fost Congresul din 2022, atunci când partidul a trecut de la o conducere cu mai mulți co-președinți la un singur lider. Deși un eveniment important, Congresul a fost organizat cu ușile închise, iar presa nu a avut acces. George Simion a preluat conducerea formațiunii atunci, iar fostul co-președinte Claudiu Tîrziu a devenit președinte al Consiliului Național de Conducere, fiind integrat în echipa cu care actualul lider a câștigat șefia partidului.

Un singur membru l-a contracandidat la acel moment. Fostul deputat Aelenei Dănuț, care nu s-a mai regăsit pe lista candidaților AUR pentru alegerile parlamentare din 2024 și care a plecat în timpul mandatului din partid, acuzând că a fost amenințat.

Claudiu Târziu a condus partidul alături de George Simion FOTO Inquam Photos / Ilona Andrei
Claudiu Târziu a condus partidul alături de George Simion FOTO Inquam Photos / Ilona Andrei

La aproximativ 3 ani distanță, și fostul lider Claudiu Tîrziu părăsea partidul. Plecarea sa a venit cu acuzații de trădare, în contextul debutului campaniei la alegerile prezidențiale din 2025. El a susținut atunci că „AUR a fost înlocuit cu Partidul George Simion”.

Ultimul Congres a fost organizat în 2023. Atunci partidul adopta, tot la Alba Iulia, în preajma Zilei Naționale, strategia pentru anul electoral 2024, prin care își propunea „să câștige încrederea cetățenilor și să aducă la Cotroceni un lider puternic, dedicat valorilor suveraniste și capabil să reprezinte demn interesele naționale în plan extern”.

AUR, legat de George Simion

În contextul actual, drumul AUR pare a fi deja pavat în continuare pe aceeași direcție, cu George Simion la conducere. În ceea ce privește viitorul formațiunii pe acest drum, potențialul său de creștere sau o eventuală necesitate iminentă de maturizare, politologul Cristian Părvulescu explică pentru „Adevărul” că relația dintre George Simion și partidul pe care îl conduce este una strânsă:

„Partidul este de lider și liderul este de partid. George Simion nu ar putea în niciun alt partid să se impună și niciun alt partid nu ar putea avea un lider precum George Simion. George Simion este cel care a fost liantul acestei formații politice în 2020. A folosit experiența sa, a reușit să transforme o formație politică marginală într-un partid parlamentar. A înlăturat în toți anii acești ani toți concurenții care existau, s-a impus, a intrat în turul al doilea al prezidențialelor, Ca urmare, partidul nu are soluție la George Simion și, de fapt, întreaga sa evoluție va depinde de George Simion.

Nu este un partid. Este o organizație care este foarte personalizată. Dispariția politică a lui George Simion va antrena foarte probabil și dispariția politică a AUR. Exemplele pe care vi le dau sunt PRM, care au avut o reprezentare politică foarte importantă. Avea 25% din parlament în 2000 la alegeri și a intrat cu Corneliu Vadim din Tudor în turul al doilea și apoi pur și simplu s-a evaporat, iar la dispariția lui Vadim Tudor a dispărut cu totul. La fel partidul lui Becali, partidul lui Dan Diaconescu. Formațiunile acestea nu au organizare efectivă. Sunt și alte exemple care au existat în România. Deci nu vorbim de un partid, ci vorbim de o mișcare. Ce înseamnă să se maturizeze? Înseamnă că trebuie să devină partid. Înseamnă că trebuie să-și nege caracterul anti-sistem”.

„Gruparea Lulea, esențială”

Totuși, în interiorul partidului este o grupare cu care George Simion nu a fost în conflict. Este vorba despre gruparea lui Marius Lulea. Fosta senatoare AUR, Diana Șoșoacă, susținea într-un interviu pentru Europa Liberă, la momentul plecării sale din formațiune, în 2021, că în acel moment, „în actele partidului nu apar în conducere nici George Simion, nici Claudiu Târziu (n. r. - fost co-președinte), ci domnul Marius Lulea”.

Marius Lulea este prim-vicepreședinte al AUR FOTO Facebook / Marius Lulea
Marius Lulea este prim-vicepreședinte al AUR FOTO Facebook / Marius Lulea

„Aici totul se bazează pe încrederea liderului, dar, în afară de Simion există gruparea Lulea, care nu poate să fie în niciun fel smulsă și care este esențială. Gruparea cu care Simion n-a fost niciodată în conflict. Pentru că, în fond, cel care l-a promovat pe Simion, cel care a creat partidul este chiar Lulea. Ceilalți i s-au adăugat.

Simion n-a făcut parte din nucleul de trei care au creat partidul în 2019. Deși, la momentul respectiv, era angajat al firmei lui Lulea pe un salariu minim pe economie, atâta cât să poată să își atingă obiectivele politice pe care le avea, acelea de a crea agitație. Simion este tipicul agitator care a reușit ceea ce anterior serviciile secrete românești nu reușiseră niciodată. Și anume să poată mobiliza susținătorii echipelor de fotbal de o manieră organizată”, mai explică politologul Cristian Pârvulescu.

„Există o competiție”

Totuși, politologul subliniază că George Simion nu a intrat în turul II al alegerilor prezidențiale din prima, ci din a doua încercare: „Prima dată a fost surclasat de Călin Georgescu venit din afară”.

„Câtă vreme există doi lideri care se adresează aceluiași electorat, există o competiție. Doar că Simion nu are probleme juridice. Georgescu le are. Simion nu este acuzat de încercarea de lovitură de stat. Georgescu este. Acestea sunt problemele juridice ale lui Georgescu. Sunt mult mai importante decât cele ale lui Simion. Asta l-a și ajutat foarte mult pe Simion.

El l-a folosit pe Georgescu, îl folosește în continuare. Un conflict real și deschis între cei doi nu i-ar fi favorabil lui Simion în momentul de față. În momentul în care acesta va considera necesar să se despartă de Georgescu, o va face, dar tensiunea există și este evident. Nici Georgescu nu l-a susținut efectiv și cu întreaga ființă, nici Simion nu a aderat perfect la linia lui Georgescu. A existat oarecare concurență între cei doi. Doar că Simion încearcă să-și construiască o imagine politică și o legitimitate, pe câtă vreme Georgescu rămâne la marginea sistemului”, mai punctează Cristian Pârvulescu.

