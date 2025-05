Nicușor Dan, despre ipoteza în care PSD îi va cere conducerea guvernului: „Voi presa pentru ca România să se schimbe în toate direcțiile”

Candidatul independent la scrutinul de pe 18 mai pentru alegerea președintelui, primarul Capitalei Nicușor Dan, a afirmat, confruntat cu ipoteza în care PSD îi va cere conducerea Guvernului, că a candidat în numele schimbării și va presa pentru ca România să se schimbe în toate direcțiile.

„Mi-aş dori foarte tare ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru, nu vreau să promit asta şi nu vreau să forţez cu această numire. O să am discuţii, îmi doresc foarte mult Ilie Bolojan, dar nu vreau să promit asta și nu vreau să forțez cu această numire”, a spus Nicușor Dan referitor la poziția de premier în cadrul unei dezbateri la Digi24, la care George Simion a refuzat să participe.

Întrebat ce va face dacă PSD îi va cere poziția de premier pentru a negocia o majoritate pro-europeană în Parlament, Nicușor Dan a răspuns că „va fi o discuție tehnică, în care se va discuta cu partidele. Voi discuta cu cele 4 partide pro occidentale și vom încerca să găsim o formulă de Guvern. Trebuie să existe un echilibru de putere între președinte și premier. Președintele am văzut cu toții că are puterea de a impune o anumită direcție. Am candidat în numele schimbării și voi presa pentru ca România să se schimbe în toate direcțiile”.

Candidatul independent a mai explicat că la conducerea Primăriei a avut 4 partide în Consiliul General, iar acum sunt 8 partide în Consiliul General, însă nu există tensiuni.

Totodată a afirmat că nu există ipoteza unei majorități PSD-AUR, în cazul în care va ajunge la Cotroceni.

„Această ipoteză nu există. Dacă eu voi câștiga președinția, înseamnă că semnalul pe care oamenii îl dau este calea pro europeană, iar președintele are puterea de a alege majoritatea cu care să lucreze. Dacă eu câștig președinția, această ipoteză nu există”, a mai spus Nicușor Dan, amintind că în teritoriu, majoritatea liderilor spun că PSD trebuie să meargă pe calea europeană.

Nicușor Dan a spus și ce va face cu alegătorii lui Simion dacă ajunge președinte, răspunzând unei întrebări inspirate de afirmațiile transmise anterior de contracandidatul său.

„Este o tensiune în societate care a escaladat. Îndemnul meu către oameni este să se uite la ce am spus eu față de această escaladare și ce a spus Simion. (...) Contracandidatul a încercat tot timpul să pună paie pe foc în această tensiune socială. Vreau o Românie pentru toți românii”, a declarat Nicușor Dan.

George Simion a ales să nu meargă la dezbaterea Digi24, organizată luni seară și a publicat pe Facebook un clip video. Jurnaliștii Digi24 au susținut că nu au știut că sunt filmați.