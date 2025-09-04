Ministerul Educației: Programul «Masă sănătoasă» continuă fără restricții

Ministerul Educației a transmis joi că Programul Național „Masă sănătoasă” (PNMS) continuă potrivit calendarului și condițiilor stabilite la începutul anului 2025.

Autoritățile susțin că aproximativ 500.000 de elevi vor primi în continuare masa gratuită zilnică, iar pentru 2026 se garantează cel puțin același număr de beneficiari și unități de învățământ.

Bugete alocate pentru 2025 și garanții pentru 2026

„Pentru anul 2025, bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unitățile administrativ teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului. În cazul în care achizițiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autoritățile locale pot demara procedurile necesare în acest scop”, se precizează în comunicat.

Mai mult, Ministerul anunță că are în vedere continuarea programului și în 2026, cu același număr de beneficiari și unități școlare.

„Pentru anul 2026, Ministerul Educației și Cercetării va iniția toate demersurile legale privind derularea programului cel puțin pentru același număr de unități de învățământ și de beneficiari”, se arată în același comunicat.

Cine beneficiază de „Masă sănătoasă” și care este scopul programului

Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe toată durata cursurilor, și constă în acordarea gratuită a unei mese calde zilnice sau, în cazurile în care infrastructura nu permite, a unui pachet alimentar.

„PNMS are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii și tinerii din școlile din România, sprijinind participarea lor la educație. Programul urmărește să creeze motivația pentru studiu, să mențină echilibrul socio-emoțional și să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului școlar pe termen lung”, se arată în mesajul Ministerului.

Plafonarea numărului de beneficiari până în 2027

Deși Ministerul insistă că programul se desfășoară normal și are finanțare, realitatea legislativă arată că numărul beneficiarilor a fost plafonat prin Legea 141/2025, care a prorogat extinderea la 1 milion de elevi până în 2027.

În prezent, aproximativ 500.000 de copii primesc masa zilnică prin acest program, iar extinderea promisă la început de an de ministrul Educației, Daniel David, nu mai este fezabilă în contextul noilor măsuri de austeritate. Această contradicție între promisiunea inițială de extindere și decizia Guvernului de plafonare a alimentat speculațiile apărute în presă privind viitorul programului.

Parte din strategia de reducere a abandonului școlar

Programul „Masă sănătoasă” a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și face parte din strategia națională de combatere a abandonului școlar. Ministerul Educației subliniază că acest sprijin contribuie la participarea elevilor la cursuri și la îmbunătățirea rezultatelor școlare.

În 2024, programul a beneficiat de o alocare de 1,139 miliarde de lei. În ianuarie 2025, ministrul Educației, Daniel David, anunța extinderea „Mesei sănătoase”, descriind-o ca fiind esențială în lupta cu abandonul școlar.

De la „Masă caldă” la „Masă sănătoasă”

Actualul program are la bază proiectul „Masă caldă”, lansat ca pilot în 2016 în 50 de școli.

Ulterior, numărul unităților incluse a crescut, dar implementarea a fost afectată de lipsa infrastructurii și, mai ales, de pandemia din 2021.

În paralel, prin HG 652/2023 a fost lansat Programul pentru școli (2023–2029), care asigură preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial produse de panificație, fructe și lactate.