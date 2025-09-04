search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ministerul Educației: Programul «Masă sănătoasă» continuă fără restricții

0
0
Publicat:

Ministerul Educației a transmis joi că Programul Național „Masă sănătoasă” (PNMS) continuă potrivit calendarului și condițiilor stabilite la începutul anului 2025.

școlari care servesc masa într-o cantină
Programul Național „Masă sănătoasă”, număr plafonat de beneficiari FOTO Arhivă

Autoritățile susțin că aproximativ 500.000 de elevi vor primi în continuare masa gratuită zilnică, iar pentru 2026 se garantează cel puțin același număr de beneficiari și unități de învățământ.

Bugete alocate pentru 2025 și garanții pentru 2026

„Pentru anul 2025, bugetele necesare derulării programului sunt repartizate către unitățile administrativ teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului. În cazul în care achizițiile prevăzute nu au fost realizate deja pentru întregul an calendaristic, autoritățile locale pot demara procedurile necesare în acest scop”, se precizează în comunicat.

Mai mult, Ministerul anunță că are în vedere continuarea programului și în 2026, cu același număr de beneficiari și unități școlare.

„Pentru anul 2026, Ministerul Educației și Cercetării va iniția toate demersurile legale privind derularea programului cel puțin pentru același număr de unități de învățământ și de beneficiari”, se arată în același comunicat.

Cine beneficiază de „Masă sănătoasă” și care este scopul programului

Programul Național „Masă sănătoasă” se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la activitățile didactice, pe toată durata cursurilor, și constă în acordarea gratuită a unei mese calde zilnice sau, în cazurile în care infrastructura nu permite, a unui pachet alimentar.

„PNMS are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare sănătoase printre copiii și tinerii din școlile din România, sprijinind participarea lor la educație. Programul urmărește să creeze motivația pentru studiu, să mențină echilibrul socio-emoțional și să întărească starea de bine a elevilor, contribuind la reducerea abandonului școlar pe termen lung”, se arată în mesajul Ministerului.

Plafonarea numărului de beneficiari până în 2027

Deși Ministerul insistă că programul se desfășoară normal și are finanțare, realitatea legislativă arată că numărul beneficiarilor a fost plafonat prin Legea 141/2025, care a prorogat extinderea la 1 milion de elevi până în 2027.

În prezent, aproximativ 500.000 de copii primesc masa zilnică prin acest program, iar extinderea promisă la început de an de ministrul Educației, Daniel David, nu mai este fezabilă în contextul noilor măsuri de austeritate. Această contradicție între promisiunea inițială de extindere și decizia Guvernului de plafonare a alimentat speculațiile apărute în presă privind viitorul programului.

Parte din strategia de reducere a abandonului școlar

Programul „Masă sănătoasă” a fost introdus în anul școlar 2023-2024 și face parte din strategia națională de combatere a abandonului școlar. Ministerul Educației subliniază că acest sprijin contribuie la participarea elevilor la cursuri și la îmbunătățirea rezultatelor școlare.

În 2024, programul a beneficiat de o alocare de 1,139 miliarde de lei. În ianuarie 2025, ministrul Educației, Daniel David, anunța extinderea „Mesei sănătoase”, descriind-o ca fiind esențială în lupta cu abandonul școlar.

De la „Masă caldă” la „Masă sănătoasă”

Actualul program are la bază proiectul „Masă caldă”, lansat ca pilot în 2016 în 50 de școli.

Ulterior, numărul unităților incluse a crescut, dar implementarea a fost afectată de lipsa infrastructurii și, mai ales, de pandemia din 2021.

În paralel, prin HG 652/2023 a fost lansat Programul pentru școli (2023–2029), care asigură preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial produse de panificație, fructe și lactate.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
O capsulă a timpului sigilată de Prințesa Diana a fost deschisă după 34 de ani. Ce s-a descoperit înăuntru
gandul.ro
image
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
mediafax.ro
image
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
fanatik.ro
image
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, zbor la business class și cazare de lux la hotel de cinci stele
libertatea.ro
image
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
A apărat un penalty și peste câteva secunde a murit! Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Scene "șocante": arbitră lovită peste față, după un cartonaș roșu! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
UPDATE Cel puțin 17 morți și 21 de răniți după ce un funicular a deraiat în Lisabona. Anunțul MAE despre români
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Câți pensionari erau înregistrați în august 2025 în România. Care este pensia medie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
De ce tot amână Prodanca nunta cu Ronald Gavril? „Nu-l mai vedeți!”

OK! Magazine

image
Schimbarea la față după vacanță. Kate Middleton, prima apariție după două luni, cu o coafură care ridică semne de întrebare

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate