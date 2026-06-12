UNTOLD lansează Joy Ticket: biletul plătit cu vise, pentru cei care își doresc să ajungă la festival

Povestea ta poate deveni biletul tău la UNTOLD. Prin Joy Ticket, fanii pot aplica pentru un bilet la festival contribuind cu suma pe care și-o permit cu adevărat sau pot nominaliza pe cineva drag care merită să trăiască magia UNTOLD

Sunt oameni care visează ani la rând să ajungă la UNTOLD. Oameni care urmăresc fiecare aftermovie, salvează fiecare lineup, își imaginează cum ar fi să fie în fața scenei, alături de prieteni, sub luminile festivalului. Oameni care spun „poate anul viitor” de prea multe ori, dar care nu renunță niciodată cu adevărat la visul lor.

Pentru ei, UNTOLD lansează Joy Ticket, o inițiativă creată pentru cei care poartă festivalul în suflet, dar pentru care prețul unui bilet poate fi o barieră. Sub mesajul „Bilet plătit cu vise. Povestea ta te poate duce la UNTOLD.”, Joy Ticket le oferă fanilor șansa de a ajunge la festival printr-un mecanism bazat pe sinceritate, poveste și contribuția pe care fiecare și-o poate permite în mod real.

Joy Ticket este o invitație adresată celor care simt că locul lor este la UNTOLD și care au o poveste sinceră de spus. Fiecare persoană poate aplica pentru sine sau poate nominaliza pe cineva drag: un prieten, un membru al familiei sau o persoană care merită să trăiască experiența UNTOLD, dar care poate nu ar cere niciodată acest lucru pentru sine.

Prin Joy Ticket, aplicanții sunt invitați să spună de ce își doresc să ajungă la festival și să aleagă suma pe care o pot plăti onest pentru un bilet. Contribuția minimă este de 40 de euro, însă suma aleasă nu garantează aprobarea aplicației. Ceea ce contează este povestea, autenticitatea și sinceritatea din spatele fiecărei aplicații.

Fiecare poveste este citită de o persoană reală din echipa UNTOLD. Poveștile sunt analizate cu atenție, luând în considerare motivul pentru care festivalul contează pentru cei care aplica, circumstanțele personale și contribuția pe care acesta spune că o poate susține.

În cazul în care o poveste impresionează echipa UNTOLD, aplicantul poate primi un Joy Ticket gratuit, integral acoperit de festival, indiferent de suma selectată inițial.

Joy Ticket este deschis tuturor celor care își doresc să ajungă la UNTOLD, indiferent de unde vin sau cât își permit să plătească. Aplicanții pot completa formularul dedicat, pot spune povestea lor sau povestea persoanei pe care o nominalizează și pot trimite contribuția pe care o consideră potrivită pentru situația lor.

Procesul este simplu și transparent. Aplicantul își spune povestea, alege contribuția pe care o poate susține, iar echipa UNTOLD analizează fiecare aplicație.

Joy Ticket este mai mult decât un bilet. Este o șansă pentru cei care au visat să fie acolo, pentru cei care și-au imaginat momentul în care intră pentru prima

dată pe porțile festivalului, pentru cei care simt că patru zile de muzică, libertate și emoție pot deveni o amintire pe care o vor purta cu ei toată viața. Dacă inima ta e deja acolo, spune-ne de ce.

Fanii își pot trimite poveștile pe https://joy.untold.com/

UNTOLD are loc între 6-9 august la Cluj-Napoca. Fanii se pot bucura de show-urile a peste 200 de artiști printre care STING, Zara Larsson, Lewis Capaldi, Flo-Rida, The Chainsmokers, Kygo, Carl Cox și mulți alții.