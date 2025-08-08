MApN preia cheltuielile autorităților locale pentru recrutare

Noile măsuri fiscal-bugetare, cuprinse în pachetul 2 de măsuri de austeritate, prevăd, printre altele, obligativitatea Ministerului Apărării de a suporta cheltuielile privind pregătirea populaţiei pentru apărare, inclusiv cele de recrutare-încorporare suportate de autoritățile locale.

Prin proiect se propune eliminarea presiunilor asupra bugetelor locale, prin transferarea unor obligații către Ministerul Apărării Naționale (MApN), după cum urmează:

a) să achite contravaloarea serviciilor pentru care consiliile judeţene/locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure terenurile, localurile, instalaţiile de telecomunicaţii, sistemele şi serviciile informatice, autoturismele, alte dotări şi materiale;

b) să achite contravaloarea facturilor pentru care autorităţile administraţiei publice locale au încheiat contracte de furnizare/prestare de servicii de energie electrică, termică, alimentare cu apă, canalizare, salubritate, televiziune, radio, telefonie, telefax, poştă, fax aferente centrelor militare din raza lor teritorială;

c) să suporte cheltuielile de reparaţii, inclusiv reparaţiile capitale, întreţinere şi amenajare a localurilor centrelor militare zonale, judeţene şi de sector;

d) să achite cheltuielile de modernizare a patrimoniului centrelor militare, cele pentru achiziţionarea de carburanţi-lubrifianţi şi pentru paza localurilor centrelor militare;

e) să asigure plata personalului din afara centrelor militare care desfăşoară activitate în cadrul comisiilor locale de recrutare-încorporare.

Cel de-al doilea pachet de măsuri de austeritate prevede o mai bună colectare a veniturilor la buget și scăderea presiunii asupra bugetelor autorităților locale, inclusiv prin transmiterea în administrarea Ministerului Dezvoltării din administrarea RA-APPS a unei părți din imobilul „Palatul Parlamentului”, în scopul valorificării spațiilor excedentare.

Alte măsuri

Proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative reducerea substanțială a cheltuielilor publice prin reducerea numărului de bugetari:

◦ 6.060 de posturi de consilieri personali, ceea ce va aduce o economie de 193,92 milioane lei pe ultimele 4 luni din 2025 și 581,76 milioane lei economie anuală.

◦ Reducerea cu 20% a posturilor din instituțiile prefectului.

Extinderea executării silite asupra:

◦ indemnizațiilor asistenților personali;

◦ venitului minim de incluziune (VMI) – începând cu 2026.

• Interconectarea sistemelor fiscale (PatrimVen, DGPCIV).

• Publicarea listelor cu debitorii persoane fizice și juridice → presiune publică pentru conformare.

• Autoritățile locale primesc atribuții decizionale asupra jocurilor de noroc → control adaptat comunității.

• Posibilitatea de a introduce taxe locale suplimentare pentru aceste activități.

• Drept de aviz exclusiv asupra organigramei bibliotecilor publice.

• Înființarea Fondului de Regenerare Locală (până la 5% din veniturile locale).