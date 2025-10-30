Andrei Pleșu, laude la adresa lui Bolojan: „Nu face manevre de acomodare sau de seducţie a poporului”. Ce spune despre Grindeanu

Filosoful Andrei Pleșu a spus joi, 30 octombrie, despre premierul Ilie Bolojan că „e primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el”.

„E aproape singurul politician de azi care vorbeşte – cu stabilă competenţă, fără tumbe electorale, fără retorică de partid, fără divagaţii şmechere – despre problema în dezbatere. Vorbeşte „normal” (adică fără penumbre, divagaţii şi afectări), ştie ce spune, comunică şi explică profesionist tot ce i se cere”, scrie Pleşu în Dilema, într-un Post Scriptum la un articol intitulat „Interviul de televiziune”, potrivit News.ro.

După vizionarea unui interviu acordat de premierul Bolojan, concluzia sa este că acesta „e primul şi singurul politician din istoria post-decembristă care nu vorbeşte despre el, nu face manevre de acomodare sau de seducţie a poporului, nu vrea nimic pentru el însuşi”.

„Caz rarisim, în contrast cu majoritatea colegilor săi”, notează Andrei Pleşu.

În acest contexct, el face o paralelă cu liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu.

„La polul opus, ca să dau un exemplu la îndemînă, îl văd pe Sorin Grindeanu, cu un veşnic surîs de «băiat bun», cînd balerin, cînd spadasin, sigur de sine până la somnolenţă. Lucrează harnic la propriul portret, cu o neconvingătoare ţopăială «tactică»”, scrie Andrei Pleşu.

„Şi e doar unul din personajele «albumului» politic pe care, vrem, nu vrem, îl răsfoim zilnic...”, conchide scriitorul.