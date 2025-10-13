Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul ia în calcul introducerea unor sancțiuni în lege

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, afirmă că, săptămâna aceasta, Coaliția de guvernare trebuie să decidă data alegerilor din Capitală, catalogând amânarea drept un „un gest de lașitate”. Partidul ia în calcul modificarea legii, astfel încât să existe sancțiuni în cazul neorganizării alegerilor parțiale.

„Nu există nici o normă procedurală care să ne împiedice ca astăzi să organizăm alegerile. Săptămâna aceasta, obligatoriu, coaliţia de guvernare trebuie să decidă data de organizare a alegerilor. Orice altă decizie pare mai degrabă un gest de laşitate”, a declarat senatorul USR Ştefan Pălărie, luni, în Parlament.

Sancțiuni pentru neorganizarea alegerilor

Liderul Senatorilor a mai precizat că USR ia în calcul modificarea legii, astfel încât să existe sancțiuni pentru neorganizarea alegerilor.

„Vom merge mai departe, inclusiv o să analizăm dacă este cazul să schimbăm legea, în aşa fel încât neorganizarea alegerilor, pe baza legii, să fie sancţionată într-un fel sau altul”, a transmis acesta.

Problema candidatului unic

Liderii USR au atras atenția asupra neorganizării alegerilor, acuzând că amânarea este o manevră a PSD. Partidul USR are deja un candidat anunțat, pe fostul ministru Cătălin Drulă. În spațiul public este vehiculată însă opțiunea unui candidat unic PNL-USR, susținută inclusiv de USR. De partea cealaltă, PSD a amenințat că părăsește coaliția în cazul unei astfel de opțiuni.

coaliția ar fi trebuit să se reunească din nou luni, însă ședința a fost amânată în contextul unei alte ședințe a PSD pentru organizarea alegerilor interne din partid.