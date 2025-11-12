Kelemen Hunor, despre planul Coaliției privind reforma administrației locale: „Nu cred că va funcționa, dar așa au vrut unii și ăsta a fost compromisul acceptat”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că planul Coaliției privind reducerea cheltuielilor și a numărului de posturi din administrația locală este dificil de aplicat și, cel mai probabil, „nu va funcționa” în forma adoptată marți seară.

„În administrația centrală asta nu cred că se poate face altfel decât reducând numărul de posturi. Nici în administrație locală nu cred că va funcționa, dar așa au vrut unii și ăsta a fost compromisul acceptat de toată lumea. Dar, nu va funcționa. Eu am spus, asta e părerea mea, că nu va funcționa, (...) fiindcă în acest moment sunt - și aici, iarăși, e bine să abordați nuanțat toate temele, dacă vreți și vrem cu toții să avem credibilitate - sunt câteva sute, ca să nu greșesc, de UAT-uri unde nu trebuie să reduci nimic, fiindcă nu sunt angajați în plus. Sunt câteva UAT-uri unde, într-adevăr, reducerea va fi mai mare și, de aceea, am pus frâna de 20. Important este că, în sfârșit, după trei luni de discuții, am ajuns la acea concluzie la care trebuia să ajungem în august - să reducem din cheltuielile aparatului central și local. Poate trebuia să începem cu această măsură în iunie, în iulie, nu știu. Dar, asta e. Acum am trecut de această fază, urmează implementarea deciziei prin lege și apoi prin hotărâri de guvern”, a precizat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat miercuri, 12 noiembrie, la Parlament, că deciziile privind tăierile de cheltuieli trebuie aprobate de consiliile locale, ceea ce va complica procesul.

„În plus, trebuie hotărâre de consiliu. Primarul nu poate să taie din salarii. Și mai e un lucru: salariul, în acest moment, este între un minim și un maxim. Dacă încadrările sunt la minim, atunci acolo nu poți să reduci cheltuielile. Dacă sunt mai sus, da — dar tot trebuie o hotărâre de consiliu local. De ce spun eu că nu va funcționa sau că va funcționa greu? Pentru că, în consiliul local, tu trebuie să iei o decizie să tai salariile oamenilor. Alta soluție, în acest moment, nu există”, a explicat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Acesta a detaliat și cum va arăta reforma administrativă în următorii ani:

„Anul 2026 este unul de tranziție, în sensul că există posibilitatea de a reduce salariile sau numărul de posturi; din 2027 nu mai există această posibilitate. În administrațiile publice centrale, reducerea va fi mai mare de 10%, dar nu va fi uniformă. La unele ministere poți merge și cu 20% reducere, la altele nici cu 10%, pentru că au scheme subdimensionate. Va fi o administrație mai suplă. Reducerea de cheltuieli înseamnă că reduci anvelopa salarială, economisind de la bugetul național.”

Totodată, Kelemen Hunor a atras atenția că anul viitor va fi unul extrem de dificil pentru bugetul de stat, în condițiile în care România va trebui să plătească dobânzi de peste 60 de miliarde de lei. „Suntem într-o străduță foarte îngustă”, a avertizat Hunor.

Marți seară, 11 noiembrie, liderii Coaliției de guvernare au ajuns la un acord privind reforma administrației publice locale, după luni de negocieri blocate. Potrivit unor surse, primarii vor avea de ales între reducerea posturilor și tăierea cheltuielilor cu salariile.