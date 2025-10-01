Agenda ședinței Guvernului Bolojan din 2 octombrie: proiecte de acte normative pentru apărare, infrastructură și mediu

În cadrul ședinței Guvernului României din 2 octombrie 2025, Executivul va dezbate o serie de proiecte de acte normative esențiale pentru politica națională, administrație publică, infrastructură și cooperare internațională.

Printre acestea se numără proiectul de lege privind apărarea națională a României, precum și proiectul de ratificare a Protocolului cu Bulgaria privind cooperarea polițienească transfrontalieră în materie penală.

Totodată, Guvernul propune modificarea Ordonanței de urgență nr. 202/2008 pentru aplicarea sancțiunilor internaționale și aderarea României la Tratatul de prietenie și cooperare în Asia de Sud-Est, alături de protocoalele asociate.

În domeniul ordonanțelor de urgență, Executivul a pregătit documente privind reglementarea produselor de protecție a plantelor și modificarea măsurilor la nivelul administrației publice centrale conform OUG nr. 16/2025.

Mai multe proiecte de hotărâri de Guvern vizează: exproprieri pentru lucrări de infrastructură feroviară și rutieră, aprobarea bugetelor pentru Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Aeroportul Internațional Timișoara, protecția lucrătorilor expuși la azbest, precum și planuri de acțiune pentru negocieri colective și organizarea NATO-Industry Forum 2025.

Alte proiecte prevăd actualizări ale inventarului imobilelor statului, recunoașterea unor asociații ca fiind de utilitate publică, acordarea cetățeniei române, numiri și eliberări de prefecți și subprefecți, precum și distribuirea de ajutoare umanitare în județele Mureș și Covasna.

Guvernul a mai emis mai multe memorandumuri, printre care aprobarea cadrului de analiză a cheltuielilor publice în transporturi, transferul proiectelor PNRR în Programul Sănătate și continuarea contractelor sub incidența OUG nr. 41/2025, precum și desemnarea autorității de supraveghere a pieței pentru respectarea cerințelor de proiectare ecologică a produselor.

De asemenea, Executivul a emis o notă de informare privind stadiul îndeplinirii priorităților în domeniul schimbărilor climatice pentru anul 2025.