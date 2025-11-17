AEP anunță data desemnării președinților secțiilor de votare pentru alegerile din 7 decembrie

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat luni că, în data de 19 noiembrie, vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora la alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie.

Potrivit AEP, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora sunt desemnaţi în ședință publică, anunţată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti.

„Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora se face cel mai târziu cu cinci zile înainte de data votării, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite.

Au prioritate absolvenții de studii universitare de licență în domeniul științelor juridice și apoi absolvenții de studii universitare de licență”, precizează AEP.

De asemenea, instituția a anunțat că rezultatele tragerii la sorți computerizate se consemnează în procese-verbale care se aduc la cunoștință publică prin afișare pe site-ul AEP, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripție sau ale birourilor electorale județene, după caz, precum și paginile de internet ale acestora.

„Programarea și locațiile la care se vor desfășura ședințele publice pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 pot fi consultate în Anexă (format .pdf).

Corpul experților electorali este «evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă», conform Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare”, încheie AEP.

Campanie electorală mai scurtă pentru alegerile de pe 7 decembrie

Alegerile locale parțiale se vor desfășura în București pentru alegerea primarului general, în județul Buzău pentru alegerea președintelui Consiliului Județean, precum și în alte 12 localități din țară, iar campania electorală va avea o durată mai scurtă.

Aceasta este de doar 15 zile, comparativ cu cele 30 de zile prevăzute pentru alegerile locale organizate la termen.

Astfel, campania electorală va începe pe 22 noiembrie și se va încheia pe 6 decembrie, ora 7:00. După acest termen, este interzisă propaganda electorală de orice tip.

Pe 11 noiembrie a început perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în următoarele circumscripții electorale: comuna Remetea, județul Bihor; comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani; comuna Marga, județul Caraș-Severin; comuna Dobromir, județul Constanța; comuna Lumina, județul Constanța; orașul Găești, județul Dâmbovița; comuna Sopot, județul Dolj; comuna Valea Ciorii, județul Ialomița; comuna Vânători, județul Iași; comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș; comuna Șieu, județul Maramureș; comuna Cârța, județul Sibiu.

Pe 12 noiembrie a început perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar general al municipiului București.

În ambele cazuri, data la care se încheie perioada de depunere a candidaturilor este 17 noiembrie.

Calendarul complet al alegerilor locale 2025

11 noiembrie - Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în toate cele 12 localități din țară.

12 noiembrie - Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar general al Capitalei și funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.

17 noiembrie - Se încheie perioada de depunere a candidaturilor în toată țara.

19 noiembrie - Depunerea contestațiilor

20 noiembrie - Soluționarea contestațiilor

22 noiembrie - Începerea campaniei electorale

23 noiembrie - Rămânerea definitivă a candidaturilor

24 noiembrie - Tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot

2 decembrie - Tipărirea buletinelor de vot și desemnarea președintelui biroului electoral al secției de votare și a locțiitorului acestuia

6 decembrie - La 7.00 se încheie campania electorală

7 decembrie - La 7.00 se deschid secțiile de votare și se închid la 21.00.

8 decembrie - Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării. Predarea către biroul electoral de circumscripție a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secția de votare. De asemenea, pot fi formulate cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripție electorală.