Remus Pricopie: Adrian Veștea ar trebui să își depună mandatul. Rectorul SNSPA cere reluarea consultărilor

Rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, a transmis marți, într-o postare pe Facebook, că premierul desemnat Adrian Veștea ar trebui să își depună mandatul, iar președintele Nicușor Dan să reia consultările cu partidele parlamentare.

„Nu cred că un Guvern Veștea poate aduce liniștea și echilibrul politic de care România are nevoie. După ziua de ieri, spectrul politic pare mai tensionat decât era chiar în momentul moțiunii de cenzură”, a scris Pricopie.

Potrivit rectorului SNSPA, o retragere a lui Adrian Veștea ar putea contribui la reducerea tensiunilor politice.

„Cred că domnul Adrian Veștea ar trebui să își depună mandatul, iar Președintele Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare, în spiritul și litera Constituției. O astfel de decizie ar contribui la detensionarea situației și la reconstruirea încrederii”, a afirmat acesta.

Pricopie susține că responsabilitatea depășirii blocajului politic revine atât președintelui, cât și partidelor parlamentare.

„Partidele trebuie să accepte dialogul și compromisurile necesare. Au împins confruntarea foarte departe. În această privință, critica președintelui privind lipsa disponibilității pentru negociere este justificată”, a mai scris rectorul SNSPA.

În opinia sa, negocierea este esențială pentru funcționarea sistemului politic.

„Fără negociere nu există politică. Există doar confruntare. Iar confruntarea permanentă nu produce guverne stabile, ci crize tot mai adânci”, a transmis Pricopie.

Acesta a concluzionat că România are nevoie de o soluție care să depășească logica confruntării dintre taberele politice.

„România are nevoie de o soluție politică inteligentă, nu de o victorie de etapă a unei tabere asupra celeilalte. În cele din urmă, stabilitatea și interesul public trebuie să fie mai importante decât orgoliile și calculele de moment”, a scris rectorul SNSPA.