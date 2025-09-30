Mircea Abrudean, președintele Senatului, invitat la „Interviurile Adevărul”

Mircea Abrudean, președintele Senatului, vorbește marți, 30 septembrie, la „Interviurile Adevărul” despre cum funcționează camera Parlamentului pe care o conduce, măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan, situația din partidul său (PNL) și cea din Coaliția de guvernare.

Interviul va fi publicat marți, la ora 18.00.

Amintim că, în august, președintele Senatului a avertiza că unii furnizori de energie „fentează” măsurile Guvernului pentru a obține profituri suplimentare de la consumatori și afirma că problema ar trebui discutată la nivelul CSAT, așa cum au propus deja social-democrații.

Tot luna trecută, al doilea om în stat declara referitor la fondurile acumulate în Pilonul II de pensii că opțiunea de retragere inițială de 25% este mai avantajoasă decât prevederile din multe sisteme similare din Uniunea Europeană.